U de cuc teatre representa teatro infantil en Cataluña

Uno de los baluartes del teatro infantil en Cataluña ha sido sin duda el grupo U de cuc, teatre, que cumplió 50 años de su fundación. Esta especialidad del teatro convencional ha transitado en las últimas décadas con una efervescencia que se demuestra en las muchas puestas en escena.

Esta agrupación fue testigo y partícipe en los cimientos de este auge actual, gracias a una trayectoria que transcurrió entre los años 1972 y 1989. Para decenas de personas, U de cuc teatre representó no solo una plataforma de expresión artística, sino una escuela que formó a muchos talentos de hoy.

El amanecer en el ocaso de la dictadura U de cuc no fue su nombre inicial. Este grupo de teatro surgió en el seno de la Asociación Jocs a la Sorra (Juegos en la Arena) con participaciones dominicales en los Ciclos de Teatre Infantil organizados por la revista Cavall Fort en el teatro Romea de Barcelona. Muchas de estas obras se incluyeron en la red de actuaciones que organizaba Rialles en varias poblaciones de la geografía catalana.

Fueron tiempos de cambios profundos en la sociedad española. Esas transformaciones tuvieron como año bisagra 1975 con el fin de la era franquista. Los aires frescos trajeron novedosas formas de ver e interpretar el mundo y en esa ola surgió el nuevo nombre para esta agrupación de teatro infantil. Desde ese año comenzaron a llamarse U de cuc teatre.

Esta nueva etapa se caracterizó por la incorporación de muchos talentos a este proyecto que provenían fundamentalmente del Nuevo Grupo de Teatro Universitario (NGTU). El carácter inicialmente no profesional de sus integrantes proporcionó una mística en la que lo prevalente era el amor a esta expresión artística. Lo que se respiraba era la pasión por las artes escénicas, la divulgación de la cultura y la lengua catalana.

Logros que los convirtieron en pioneros La proyección del grupo creció no solo por sus montajes sobre el escenario, sino que su influencia abarcó otras actividades. Con el estreno de la obra Supertot, en la que incorporaron códigos lingüísticos propios de los cómics, la presencia del grupo fue requerida en congresos y seminarios, tanto nacionales como extranjeros. La resonancia que lograron fue tal, que un año más tarde el canal TVE 2 Cataluña les invitó a tener un espacio en su programación.

A partir de 1977 grabaron discos, hicieron películas y comenzaron a editar los textos de la mayoría de sus montajes para ponerlos al alcance de los jóvenes estudiantes. Otro logro importante es que entre 1978 y 1989 gestionaron la programación del 1er Centro de Espectáculos para Chicos y Chicas, en Els Lluïsos de Gràcia. Todo ello contribuyó a que su influencia fuese importante en el movimiento teatral catalán.

Los antiguos integrantes de esta agrupación de teatro infantil han querido contar su historia a las nuevas generaciones. Por eso han elegido hacerlo a través de la plataforma digital que les ha diseñado el equipo de inoutData, Project, gestionado por Cinto Gómez. En la página web se puede encontrar toda la historia de este grupo que ya es parte fundamental de la historia del teatro infantil en Cataluña.