Reservar un crucero por Ibiza para explorar las calas de la isla

Ahora que empieza de nuevo la temporada del buen tiempo y los días más largos, la gente prefiere buscar actividades de exterior en las que pasar tiempo con sus amigos y familiares. En este sentido, se suelen buscar actividades de playa y sol, como paseos en catamarán, snorkel o paddle surf.

Una buena opción para los que ya estén planeando sus vacaciones puede ser reservar plaza en un crucero Ibiza. Las preciosas calas de esta isla del Mediterráneo se pueden disfrutar los siete días de la semana con las excursiones que organiza Float Your Boat. Esta empresa permite apuntarse a viajes en catamarán de unas 6 horas de duración, ideales para personas de todas las edades.

Bahías a las que solo se llega en barco Las costas de Ibiza ofrecen numerosas cuevas marinas para explorar y kilómetros de calas ocultas a las que es difícil acceder. Para aquellos visitantes que planeen sus vacaciones en esta isla, una buena opción para llegar hasta ellas puede ser adquirir una plaza en un crucero por Ibiza que atraque cerca.

Saliendo del Puerto de San Antonio, las excursiones de Float Your Boat hacen paradas de casi una hora en Cala Bassa y Cala Conta, dos playas perfectas para entretenerse explorando, nadando o tomando algo en los locales cercanos. Además, para aquellos a los que les gusten los deportes acuáticos, estos recorridos incorporan paradas durante las que podrán entretenerse con actividades variadas. Por ejemplo, entre las más solicitadas por los turistas se encuentran el paddle surf, el body board y el snorkel; y el equipamiento necesario para estas prácticas viene incluido en el precio del recorrido. Por otro lado, los que quieran divertirse, pero no estén demasiado interesados en la aventura, pueden solicitar donuts, colchonetas flotantes y toboganes de agua.

Como esta experiencia dura varias horas, para garantizar el bienestar de los participantes, la empresa ofrece bebidas, como cerveza, sangría, cava, refrescos y agua. También brindan algunos snacks como fruta fresca, pan, bollería y dulces, y permiten que cada persona suba a bordo su propia comida o bebida, si así lo prefiere.

Variedad de cruceros por Ibiza para todos los gustos Una de las grandes ventajas de contratar los servicios de Float Your Boat es que cuentan con packs de excursiones variados, que pueden adaptarse a los gustos y el bolsillo de cualquier persona interesada. Aunque su opción más completa cuesta 65 €, todos sus planes son muy llamativos. Aquellos que solo quieran disfrutar de un relajante paseo en catamarán pueden visitar la isla rocosa Es Vedrà por 39 €. También se puede celebrar una exclusiva fiesta con amigos viendo el atardecer, a un precio de 49 €. Ambas son buenas opciones para disfrutar de Ibiza en excelente compañía.

Para los que viajan en familia, apuntarse a cualquiera de estos cruceros por Ibiza tiene un precio más económico. Los niños menores de 6 años no pagan billete y recibirán refrescos gratis. Y desde esa edad hasta los 12, participar solo les costará 25 €, sin tener que renunciar a ninguna de las actividades incluidas.

Estas opciones se pueden solicitar en diversos horarios, para que encajen más fácilmente en la programación de las vacaciones. Para obtener información más detallada y reservar, basta con visitar la página web de Float Your Boat.