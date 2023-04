​Cambiamos la fecha de la concentración contra la tauromaquia en Alfafar

La subdelegación del gobierno, me comunicó ayer que el próximo 22 de abril no podemos protestar contra la tauromaquia frente al ayuntamiento como estaba previsto, ya que coincide con la Feria del Libro en dicho municipio.



Finalmente, hemos llegado a un acuerdo para trasladar la concentración una semana y, por lo tanto, será el 29 de abril a las 17'30 a las puertas del ayuntamiento de Alfafar, por lo que todavía mejor por su cercanía a las elecciones.



En dicho acto, se llevarán pancartas y carteles para denunciar este uso de los animales y, a modo de performance, se criticará a los partidos que permiten la tauromaquia con una impactante puesta en escena mientras unas pantallas sujetadas por activistas muestran diferentes vídeos impactantes de Bous al Carrer.

Para participar, será imprescindible el activismo Pacífico o de lo contrario, no se podrá ser partícipe de la concentración.

"El hacer este acto cercano a las elecciones está hecho a propósito para que la ciudadanía no respalde a los políticos fieles a estos espectáculos de tortura" he afirmado en una nota de prensa. Rechazamos el apoyo que el PP desde la corporación municipal, ha dado siempre a la tauromaquia dedicando grandes cantidades de dinero público que se podían destinar a la infancia o familias vulnerables, pero también destacar que el PSOE se pone de perfil ya que su único objetivo son los votos y no se quiere posicionar.

Algunos partidos de la oposición, participarán en la protesta al igual que PACMA el cual se infiltró el pasado verano en estos festejos haciendo llegar a la prensa las terribles escenas documentadas. Diferentes informes veterinarios, corroboran el sufrimiento animal durante el toro embolado, en cuerda o la cagada del manso que consiste en una apuesta respecto a donde un animal defeca a base de suministrar laxante y dedicando fondos públicos para ello.

Respecto a los accidentes constantes en estos eventos de tortura, la sanidad pública asumirá todo lo que las aseguradoras no cubran.

DESPROTECCIÓN DE LA INFANCIA

Un año más, pediremos la protección de la infancia frente a espectáculos de máxima agresividad. "Pedimos lo mismo que lleva pidiendo el comité de derechos del niño desde 2018 por la estabilidad emocional del menor y además, hemos visto durante todo el verano pasado, que a la infancia se le hace partícipes de estos espectáculos e incluso poniéndoles en peligro de muerte a la vista de tantos accidentes que hemos visto y hechos de extrema gravedad que quedan impunes" afirmo en el comunicado.



Varios psiquiatras, alertan de los daños emocionales que provoca la participación de menores en estos espectáculos.

El artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ningún género de dudas: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor” y que la Generalitat Valenciana cuyo máximo responsable es Ximo Puig, no hace nada.

El propio reglamento de festejos taurinos, ya prohíbe la participación de menores de 16 años. A la plataforma nos parece lamentable que las niñas y niños sean educados en la violencia y aquí nadie haga nada cuando todos los expertos están avisando de los daños que provoca en su salud mental y estabilidad emocional de la infancia.

CONTACTO CON LA PLATAFORMA MEDIANTE EL WHATSAPP

Tenemos un teléfono de contacto solamente para whatsapp al que hay que escribir para poder daros las pautas y tener información sobre lo relacionado con esta protesta y por eso, es necesario contactar mediante esta vía. De hecho, tenemos un grupo interno en el que puede estar la gente verdaderamente interesada y que quiere implicarse un mínimo en acabar con estos violentos espectáculos.



Todas las encuestas e incluso del ministerio de cultura que protege la tauromaquia, inexplicablemente, dicen que cada vez genera menos interés en la sociedad y especialmente, en los jóvenes por lo que no entendemos hasta cuándo se le va a seguir dando privilegios y más dinero cuando es un espectáculo condenado a la ruina y que la mayoría que está en contra, debería escribirnos para llenar ese sábado el ayuntamiento de Alfafar puesto que mirar para otro lado también nos hace cómplices si no somos capaces de venir poco más de una hora al año.

Como siempre digo, nuestra plataforma es antiespecista y consideramos que todos los animales tienen derecho a la misma protección y por ello, el veganismo (que para nada es privativo) siempre será justicia.

El teléfono de WhatsApp para las personas interesadas en participar frente al ayuntamiento de Alfafar el 29 de abril a las 17:30, es 691093886.