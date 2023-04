Beneficios de publicitar una compañía mediante banderas personalizadas

Las banderas son un recurso que todavía se utiliza en la publicidad offline y, a pesar de que actualmente parece algo imposible, no dependen de los medios digitales para cumplir su función. Por esta razón, resultan un medio económico para la promoción de empresas, negocios y profesionales autónomos.

A pesar de esto, es importante que estos productos cuenten con una buena calidad para que cumplan su función de forma adecuada y que sean hechos con modelos personalizados. En este contexto, es necesario acudir a una empresa especializada en la fabricación y venta de banderas, como Marsal Banderas.

¿Por qué las banderas representan un recurso publicitario económico? Las banderas publicitarias aumentan la visibilidad de una empresa y son un medio efectivo para atraer la atención de clientes potenciales sin gastar grandes cantidades de dinero. El material usado para la confección de banderas suele ser barato y las telas de poliéster destacan entre las más recomendadas para este sector. Estas opciones se caracterizan por ser brillantes y resistentes al sol. Este último aspecto es imprescindible porque hace que las banderas sean duraderas, por lo que tampoco hay que gastar dinero en reposiciones.

Asimismo, las banderas publicitarias suelen mostrar información general como el nombre, la ubicación y el contacto del negocio o empresa. Dado que estos datos no cambian con frecuencia, las banderas no requieren actualizaciones constantes, lo cual también permite ahorrar costes.

Por otro lado, la instalación de banderas publicitarias tampoco es un proceso que cueste mucho dinero. Solo es necesario escoger un lugar estratégico para su disposición y gestionar los permisos correspondientes con el municipio.

¿Cuáles son las banderas publicitarias más económicas? Marsal Banderas ofrece diversos tipos de banderas, para que cada cliente escoja la que más se adapte a sus necesidades.

Uno de los tipos más baratos es la banderola, este suele tener un diseño vertical, por esto, ahorran tela y resultan económicas. Otra opción de ahorro es la bandera para mástil con brazo, ya que este modelo puede incluir cintas o ganchos para poder instalar la bandera.

También cabe mencionar la bandera gota. Como su nombre lo indica, tiene forma de gota o lágrima. Este tipo de modelos permite imprimir por ambos lados de la bandera, lo cual ahorra dinero en el proceso de producción.

Más de 50 años de trayectoria en la fabricación y comercialización de banderas respaldan a Marsal Banderas, una de las opciones ideales para elegir entre la gran variedad de banderas disponibles. Asimismo, la empresa ofrece modelos de todas las medidas, formas y colores. Aunque, independientemente de esto, están confeccionados con poliéster brillante 110 gr, material caracterizado por la luminosidad de su acabado.

En conclusión, a pesar de la predominancia del marketing digital en la actualidad, las banderas publicitarias son una opción económica y efectiva para empresas.