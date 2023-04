¿Por qué es necesaria una agencia de diseño de packaging para las empresas?

7 de cada 10 decisiones de compra que realizan los consumidores se basa en el diseño de packaging, es decir, en la manera en la que está concebida la presentación del envase del producto. Se trata de un componente esencial, ya que la primera impresión del producto en las miradas de los clientes potenciales es crucial, tanto en el punto de venta online como en el físico, al influir sobre la decisión y ser un factor diferenciador frente a la competencia. Ante ello, The Yes Brand es una agencia de diseño de packaging que se especializa en el diseño y la creación de diseños innovadores, atractivos y disruptivos para impulsar las ventas.

The Yes Brand ha logrado impacto, diferenciación y coherencia en varios casos de éxito El diseño del packaging es importante tanto para influir en las decisiones de compra de los clientes, como para transmitir los valores de la marca y generar una conexión emocional con los consumidores. Por ello, es un proceso creativo y estratégico que se debe iniciar con el estudio previo del producto, su público objetivo y las tendencias del mercado, para posteriormente definir elementos como la forma y la textura, el material, el color, el cumplimiento normativo, entre muchos otros, de manera que, además de resultar atractivo, todo guarde coherencia con la imagen visual que se desea proyectar.

Asimismo, el diseño de packaging contempla la información relevante que se transmite sobre el producto, dentro de la cual está su nombre, características, instrucciones de uso y beneficios, entre otros datos. Por estos motivos, contar con una agencia de diseño de packaging como The Yes Brand, es una excelente apuesta para lograr beneficios de manera rápida para la marca.

Entre los casos de éxito que validan el trabajo de The Yes Brand se encuentra Fresh Miles, donde se creó un nuevo diseño de packaging para lograr transmitir la calidad de los productos frescos de la empresa y la armonía que representa a la marca. Otro ejemplo importante fue el de Reyes Varón, en el que se logró posicionar su gama de productos como un producto premium, al destacar su elaboración artesanal y su calidad. Finalmente, otro caso relevante fue el de Babalá, en el que se buscaba crear un diseño para una gama de vinos diferente a todas las del mercado, con un carácter juvenil y divertido, y por ello se apostó por una ilustración de formas redondas y colores que destacan, y se eligió el nombre a partir de su significado en catalán a la babalà (realizar una acción impulsiva de manera alegre).

Una agencia que potencia el crecimiento de sus clientes Desde hace 10 años, The Yes Brand trabaja creando oportunidades y valor para sus clientes a nivel nacional e internacional, otorgándoles la capacidad de impactar, crecer, marcar la diferencia y generar más ventas. A través de su experiencia y profesionalidad, The Yes Brand logra simplificar el proceso para sus clientes a través de servicios clave como el diseño de packaging, diseño web, branding y marketing digital para alcanzar los objetivos de las empresas con una metodología 360º.