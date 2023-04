Un envejecimiento saludable y resultados naturales son posibles con la medicina estética y well aging

El sector de la medicina estética y cirugía plástica facial ha incorporado conceptos y prácticas innovadoras en los últimos años. Entre ellas, destaca el abordaje conocido como well aging, que se centra en el tratamiento holístico y la belleza natural como prioridades. Para ello, se basa en acompañamiento del proceso de envejecimiento del cuerpo, con el fin de no transformar las caras y puedan envejecer con naturalidad, sin complejos, sin vergüenza o inseguridades. Para la medicina estética, esto implica un giro hacia el uso de tratamientos, procedimientos y productos respetando la anatomía facial.

En este contexto, los especialistas en medicina estética de la Maisonnave Urban Human Clinic, en Alicante, trabajan bajo la línea del well aging, proponiendo tratamientos efectivos que ofrecen resultados totalmente naturales, sin excesos ni deformaciones extrañas.

Well aging y medicina estética La medicina estética actual trabaja cada vez más orientada hacia conceptos de well aging y body positive, centrándose en el bienestar general de las personas y la importancia de que puedan disfrutar de sus cuerpos naturales sin complejos e inseguridades. Esto promueve el uso de productos y tratamientos mínimamente invasivos, como tratamientos para manchas en la piel, mejorar la hidratación de labios o tratamientos para la corrección de ojeras y surcos nasogenianos. Este tipo de procedimientos permite conservar las facciones y el aspecto natural de una persona, a la vez que ayuda a mejorar la imagen y la autoestima de quienes puedan sentirse acomplejados por las marcas y rasgos físicos que se ven acentuados con el paso del tiempo.

Procedimientos seguros, saludables y resultados naturales El well aging busca promover procedimientos estéticos más efectivos y seguros, que puedan potenciar la belleza natural, respetando la fisionomía, la anatomía y la armonía del rostro y cuerpo. Sin embargo, uno de los puntos clave en el well aging es comprender que el envejecimiento saludable requiere procedimientos que sean seguros para la salud integral en manos de profesionales expertos.

La seguridad de los procedimientos de medicina estética es un factor que depende no solo del procedimiento y los productos que se empleen en sí, sino mayoritariamente de la capacidad de los profesionales que lleven a cabo este procedimiento. Por esta razón, es fundamental que los pacientes cuenten con profesionales debidamente capacitados.

En este sentido, clínicas como la Maisonnave Urban Human Clinic cuentan con la experiencia y capacidad profesional de la Dra. Mar Gonzálvez, directora del servicio de medicina estética y cirugía maxilofacial en esta clínica, y promotora excepcional del well aging y los procedimientos seguros y saludables.