TG Legal Consulting ofrece asesoramiento para la contratación de trabajadores extranjeros en España

A la hora de buscar personal, muchos negocios se encuentran con talento extranjero y muchas veces esto puede ser un obstáculo para la contratación. Se pueden presentar complicaciones legales derivadas de la falta de un permiso de residencia y trabajo de la persona extranjera. Por este motivo, lo más recomendable es contactar con una asesoría especializada en asuntos laborales y de extranjería.

Al respecto, el bufete de abogados Trujillo Garzón Legal Consulting cuenta con abogados especialistas en distintas áreas, como el derecho mercantil, fiscal, laboral y de extranjería. Estos profesionales se presentan como excelentes aliados para la contratación de talento extranjero para las empresas en España, ofreciendo asesoramiento y resolviendo cualquier duda que puedan presentar los clientes.

La reforma en extranjería reduce los plazos para que el extranjero acceda a un permiso de residencia y trabajo. La nueva reforma de extranjería contemplada en el Real Decreto de 26 de julio 2022, que modifica el Real Decreto 557/2011, supone, en los casos de contratación en origen, una reducción de plazos para conseguir el permiso de trabajo y, por consiguiente, de la autorización inicial de residencia temporal y trabajo.

Actualmente, las ofertas de empleo solo necesitan estar publicadas ocho días en la oficina de empleo y si tras este plazo, si no se encuentra demanda suficiente, el Servicio Público de Empleo emitirá el correspondiente certificado negativo de insuficiencia en un plazo de tres días, pudiendo, a partir de esos tres días, solicitar la autorización residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Las contrataciones en el país de origen del extranjero, son contrataciones que realiza la empresa para que ese extranjero ocupe un puesto específico en España, normalmente las empresas lo hacen para crecer y abrirse al mercado del país del extranjero según afirma la experta Carolina Trujillo Garzón. El extranjero contratado obtendrá una autorización temporal de residencia y trabajo por cuenta ajena.

Si el empleo que se oferta al extranjero se encuentra en el listado de empleos de difícil cobertura, la situación nacional de empleo podrá permitir la contratación en puestos de trabajos que no se encuentren previstos en el catálogo de difícil cobertura si el empresario acredita la dificultad de contratación para el puesto que se pretende cubrir. Por ello deberá aportar la gestión de la oferta ante el Servicio Público de Empleo, con resultado negativo, certificando, así, la insuficiencia de demanda para esa oferta de trabajo.

Existen excepciones a estos dos supuestos mencionados anteriormente. Por tanto, será posible la contratación en origen de personas extranjeras sin necesidad de acudir a la situación nacional de empleo.

Primeramente, si el trabajador que se pretende contratar es de nacionalidad chilena o peruana debido a la existencia de un convenio bilateral suscrito entre España y cada país.

También cuando el trabajador se encuentre en alguno de los supuestos tasados en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Finalmente, si el puesto de trabajo se encuentra comprendido dentro del catálogo de difícil cobertura, no será necesario ningún otro trámite más que el de solicitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Sin embargo, para el resto de casos, el procedimiento que debe completar el empresario se comprende de los siguientes puntos.

En primer lugar, la empresa debe presentar la oferta de trabajo ante el Servicio Público de Empleo; en segundo lugar, obtener un certificado negativo en el que se acredite que, efectivamente, no existen personas desempleadas en la provincia que se encuentren aptas para ocupar ese mismo puesto de trabajo ofrecido. En tercer lugar, deberá presentar la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ante la Oficina de Extranjería para su tramitación desde la provincia donde se ejercerá dicha actividad laboral por el extranjero. En cuarto lugar, en caso de ser favorable dicha solicitud, el trabajador podrá solicitar el visado ante la embajada u oficina competente en su domicilio de origen. Por último, una vez obtenido el visado, el extranjero podrá residir en España y ser dado de alto en la Seguridad Social durante el tiempo de vigencia de la autorización de residencia y trabajo.

Importancia del asesoramiento experto en inmigración y laboral para la contratación extranjera Contar con un abogado para la contratación extranjera puede ser muy beneficioso. En primer lugar, un experto puede ofrecer asesoría totalmente personalizada, adaptada a las necesidades del cliente, ya que cada negocio es diferente.

La figura del abogado también es primordial al momento de redactar contratos laborales, a la hora de publicar la oferta en el SEPE. La importancia de esto radica en que este documento contiene cuestiones relevantes, no solo para la contratación de personal, sino también para el posterior procedimiento de extranjería a la hora de regularizar al futuro trabajador.

Por otro lado, contar con un abogado permitirá entender mejor cada parte del procedimiento con información actualizada, al mismo tiempo que asesora para la protección de las ideas de negocio.

