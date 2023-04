¿Cuándo se necesita una pericial informática en procesos judiciales? Por GlobátiKa Lab

En la actualidad, la tecnología ha tomado un rol preponderante en la recolección y presentación de pruebas en los procesos judiciales. En este sentido, los correos electrónicos, los chats de redes sociales, los archivos digitales o las conversaciones de WhatsApp pueden ser utilizadas como pruebas digitales, aunque en muchos casos puede resultar difícil determinar su autenticidad y por ende, su validez legal.

Para ello, es fundamental realizar una pericial informática, de la mano de un perito judicial cualificado como los que forman parte del equipo del gabinete pericial GlobátiKa Peritos Informáticos, firma con más de 12 años defendiendo los derechos digitales de sus clientes.

¿En qué consiste una pericial informática y cuándo es necesaria? D. Ángel González, director de GlobátiKa Peritos Informáticos, explica que la pericial informática es un examen técnico realizado por un perito informático cualificado para determinar la autenticidad, integridad y validez de las pruebas digitales presentadas en un proceso judicial. En el contexto de un juicio, la pericial informática puede ser crucial para dictar una sentencia a favor o en contra de una persona.

Por lo tanto, es especialmente importante en casos de ciberacoso, phishing, manipulación de documentos digitales, disputas comerciales, fraude financiero y juicios por propiedad intelectual, entre otros. En estos casos, los peritos informáticos cuentan con la experiencia, los conocimientos y las herramientas necesarios para extraer, recuperar y analizar los datos digitales presentados en el caso.

¿Qué puede ocurrir si no se peritan las pruebas digitales? Peritar las pruebas digitales es algo que debe tomarse muy en serio por parte de las partes implicadas y los letrados, no realizar una pericial informática puede tener graves consecuencias, continúa D. Ángel. En algunos casos, la falta de una peritación adecuada puede absolver a un agresor, como en el caso de una demanda por ciberacoso en el que no presentar una peritación permitió a un acusado evitar la condena.

La falta de una peritación también puede dar lugar a la manipulación de pruebas digitales y la presentación de pruebas falsas, lo que puede afectar negativamente a la integridad del proceso judicial. En resumen, la pericial informática es crucial para garantizar la integridad y validez de las pruebas digitales presentadas en un juicio y evitar la manipulación y la injusticia en los procesos judiciales.

GlobátiKa Peritos Informáticos, expertos en peritación de todo tipo de pruebas digitales El papel de los peritos informáticos es cada vez más relevante habida cuenta de la creciente trascendencia de las pruebas digitales en los procesos judiciales. En este contexto, estos profesionales están capacitados para analizar y certificar dicha evidencia, garantizando su autenticidad, integridad y validez de acuerdo a las normas ISO. De esta manera, por medio de una pericial informática no solo es posible detectar la presentación de pruebas falsas o manipuladas, sino que se pueden validar aquellas que son verdaderas.

GlobátiKa Peritos Informáticos se dedica a la protección de los derechos digitales de individuos y empresas en todo el territorio español, ofreciendo servicios especializados en peritaje informático y análisis de pruebas digitales para procesos judiciales y extrajudiciales. Con un equipo de expertos en informática forense, GlobátiKa Peritos Informáticos cuenta con la experiencia y herramientas necesarias para la identificación, recuperación y análisis de evidencias digitales en casos de ciberdelitos, propiedad intelectual, fraudes informáticos y otros delitos relacionados con la tecnología. Además, la empresa se compromete a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos de sus clientes en todo momento.