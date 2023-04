​Mikel Nieve ficha por el Equipo Kern Pharma

El Equipo Kern Pharma incorpora a Mikel Nieve (1984, Leitza) a su cuerpo técnico en un esfuerzo por reforzar las secciones de rendimiento y dar un paso adelante como estructura. Apenas cuatro meses después de su retirada como ciclista profesional, el navarro unirá su camino al de la escuadra farmacéutica con el objetivo de crecer y aportar toda la veteranía que ha podido adquirir a lo largo de sus años en la cúspide del ciclismo.



“Vivo esta incorporación con mucha ilusión y ganas. Mi nuevo rol en el Equipo Kern Pharma me parece interesante, sobre todo porque compartimos ideas. Es un trabajo que me atrae bastante”, reconoce Mikel Nieve. El exciclista ve importante poder transmitir los valores de “trabajo, constancia, intentar mejorar todos los días y dar lo mejor que tienes”. “En este equipo veo que tienen ilusión y ganas de progresar. Mi objetivo será ayudarles a sacar el máximo rendimiento”, añade.

El nuevo técnico del Equipo Kern Pharma brindará a la joven formación su valiosa y gran experiencia, y tratará de ser “el nexo entre las áreas de rendimiento, dirección deportiva y ciclistas”, a la vez que ejercerá de director deportivo: “Buscaré entender a los chicos, saber cómo están, qué sienten y qué requieren de los directores. También me motiva la parte de preparar una carrera y dirigir”. Durante sus 15 temporadas en la élite, el navarro ha conseguido importantes victorias en el Giro d’Italia y la Vuelta a España, entre otras, ha participado en 22 grandes vueltas y destacado como gregario en escuadras de alto nivel WorldTour como el entonces Team Sky o el Team BikeExchange.

Por todo ello, Juanjo Oroz, manager general del Equipo Kern Pharma asegura que el fichaje de Mikel Nieve es una muy buena noticia: “Compartir ilusiones con él es muy importante. Sabe lo que es estar en las mejores carreras del mundo, ha competido al más alto nivel y eso nos ayudará a estructurarnos para el futuro, pues el objetivo es seguir apoyando al cuerpo técnico y mejorar a la par que los ciclistas”. Según explica el máximo responsable del proyecto que “creció desde la juventud y el talento”, Nieve traerá criterio y experiencia, necesarios para dar un paso adelante: “Estará en el día a día de los corredores, se centrará en su evolución y en la del equipo. Viene a sumar y a unir”.