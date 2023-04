La inflación sigue siendo una gran preocupación para el 94% de los españoles

En los últimos meses, la economía española ha vivido un aumento generalizado de los precios, problema al que ahora hay que sumar el temor a una nueva crisis financiera. Los españoles se sienten intranquilos respecto a su dinero, y así lo refleja el II Estudio ‘Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario’ llevado a cabo por Nickel, una cuenta alternativa a la banca tradicional. La encuesta desvela que para casi la totalidad de los españoles (94%) la inflación es una gran preocupación.



Más de 7 de cada 10 (71%), al ser preguntado cómo cree que evolucionará la inflación en 2023, se muestra pesimista y responde que los precios crecerán más. Por otro lado, un 23% afirma que, aunque es un tema preocupante, creen que mejorará a lo largo del año. Por último, solo el 6% restante es más optimista y siente tranquilidad respecto al aumento de precios, ya sea porque considera que la situación se ha estabilizado, se ha recuperado de sus consecuencias o porque no le ha llegado nunca a afectar.

Otra de las grandes preocupaciones: el ahorro

En un contexto de incertidumbre económica, el ahorro es otro quebradero de cabeza: más del 59% se inquieta por su colchón económico y teme que éste sea insuficiente para afrontar un imprevisto. En el lado opuesto, el 31% muestra mucha más tranquilidad porque tienen suficientemente llenas las huchas para hacer frente a un gasto inesperado. Finalmente, un 10% afirma no tener ahorros de entrada. Los españoles, además, son pesimistas respecto al futuro a corto plazo: el 58% cree que en 2023 su situación económica se mantendrá igual o peor con respecto al año pasado, y no podrá ahorrar. En el extremo contrario, el 42% sí espera poder ahorrar más que el año anterior.

Esta inquietud se acentúa con la edad: según los datos proporcionados por Nickel, casi el 68% de los mayores de 65 años está preocupado por sus ahorros hasta el punto que teme no poder afrontar un imprevisto, frente al 32% que sí se siente seguro en este aspecto. Además, 82,13% de esta franja de edad cree que su posición económica va a ser similar o peor que la del año anterior, inquietud que probablemente nazca del debate social sobre las pensiones y su reforma.

Según Mónica Correia, CEO de Nickel España: “En tiempos de incertidumbre económica como el actual, en el que más de 9 de cada 10 españoles están preocupados por la inflación y sus ahorros, es más importante que nunca que las condiciones de nuestras cuentas sean transparentes y predecibles. Nuestros clientes saben que en su cuenta Nickel las condiciones están claras desde el principio, y que son las mismas para todos. Tienen la confianza de que aunque sus circunstancias cambien o se desestabilicen, no les vamos a penalizar. Tener su dinero en Nickel les da tranquilidad.”