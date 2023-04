Andalucía vs Cataluña

¿Que tendrá la religión católica que se meten con ella los fatuos catalanes rencorosos, fanáticos acomplejados cobardes e incultos, que bajo el titulillo de libertad de expresión hacen mofa una y otra vez a sabiendas de que provocan rechazo a un gran número de personas y generan odio a otras tantas?



Ridiculizan a los andaluces por su forma de hablar, ¿se han parado a pensar cómo hablan ellos? Quieren a la fuerza imponer una lengua que solo hablan unos pocos y dentro de Cataluña, sin embargo los andaluces hablan el español que lo hablan casi 493 millones de personas a nivel mundial, con su idiosincrasia porque se lo pueden permitir.

Tampoco asimilan las tradiciones andaluzas, Semana Santa, El Rocío, La Feria, El Corpus Cristi, Los Reyes Magos y un sinfín de tradiciones peculiares de cada ciudad y pueblo; como es la comunidad más grande, hay muchas y diversas para disfrute de los que habitamos en esta comunidad y sufrimiento de los acérrimos catalanes, que llaman charnegos a los andaluces que emigraron a esa comunidad para ayudar a levantarla y convertirla con sus esfuerzos y trabajo a ser una de las regiones más próspera del país en tiempos pasados, en clara decadencia en la actualidad por culpa de ideologías trasnochadas, gobernantes separatistas e irresponsables con un sistema educativo proclive al odio a todo lo que no sea catalán dentro de España, desde la más tierna infancia. Con el mantra de que España nos roba, lo llevan haciendo sus políticos desde el tiempo de Jordi Pujol y las consecuencias nefastas ya se están viendo.

¿No será que tienen envidia a la forma de entender la vida en Andalucía? Creo que son tan pobre gente los que así piensan y actúan, que no sabiendo digerir la bonhomía andaluza muestran su fobia vomitando la bilis que les corroen.

¿Por qué no se atreven con su libertad de expresión y su poca gracia a meterse con otras religiones, por ejemplo la musulmana? Porque son unos fanáticos tan cobardes que saben, que mientras los católicos perdonamos, los musulmanes os quitan de en medio y os mandan a la otra vida para que enseñéis allí el catalán.

Fantoches de medio pelo ¿tan poca cultura tenéis que no sois capaces de hacer humor sin que se pueda ofender nadie? La sociedad actual ha llegado a tal degradación que a cualquier cosa grosera, por repulsiva y pusilánime que sea, lo consideran humor.

Podría seguir poniendo cantidad de epítetos y adjetivos a semejante desfachatez de la televisión catalana TV3 pero creo que no vale la pena. Estamos celebrando que Cristo ha resucitado, nuestra Pascua Florida en todo su esplendor, así que ¡Viva Cristo Rey y nuestra religión Católica! Y como solo predicamos amor y perdón, al que no le guste “ ajo y agua”…..que se fastidie.

¡Qué bien se vive en Andalucía! Tenemos de tó, para empezar el doble de provincias, ocho, un folklore variado ameno y divertido, una gastronomía con 21 estrellas Michelin, playa, nieve, sierra, campiña, el mejor aceite, frutas y verduras a placer, energía solar pá repartir, gracia y salero de sobra y encima buena gente, ¿quién da más?......Y sin presumir.