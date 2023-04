Siete ideas de los mejores regalos gourmet

¿Estás buscando los mejores regalos gourmet para regalar? Si es así, no puedes pasar por alto las cajas regalo de conservas de pescado. Y es que, más allá de su sabroso sabor, las conservas de pescado cuentan con un elevado valor nutricional. Su ingesta implica un aporte importante de proteínas, ácidos grasos, poliinsaturados y Omega-3, por ejemplo. Además, son altamente ricas en vitaminas clasificadas dentro del grupo D, A y B, al tiempo que proveen de minerales de alto valor como el fósforo, el yodo, el magnesio, el calcio, el potasio, el zinc y el hierro.

A continuación, compartimos contigo más de un lote de conservas para regalar de Arroyabe. ¡Presta atención!

Caja Regalo “Rufino Arroyabe”

La Ruta del Vino y el Pescado ha conectado a lo largo de los siglos, las localidades de Oion y Bermejo para facilitar el transporte de pescado procedente del Cantábrico y, también, vino desde la Rioja Alavesa como contrapartida. En realidad, el origen de esta popular ruta está datado en el siglo XIX y quien se encargó de definirla por primera vez fue Rufino Arroyabe. Además, a través de ella tuvo la oportunidad de desarrollar técnicas de conservación de pescado, las cuales empleó más tarde en la fundación conservera ARROYABE.

Se trata de uno de los símbolos culturales e históricos más emblemáticos del Cantábrico y sirve de inspiración a esta interesante caja regalo en donde podemos encontrar una selección de conservas que aglutina lomos de bonito del norte, anchoas en salazón o ventresca de bonito del norte.

Caja Regalo “Bermeo 1898”

En el interior de esta caja regalo podemos darnos cita con los que se consideran los sabores más genuinos de Bermeo, la localidad tradicionalmente vinculada con las conservas y el bonito del norte. Los elementos que componen la caja regalo ‘Bermeo’ están seleccionados para recuperar el sabor clásico y original de las conservas, procedente del siglo XIX. Entre ellas, podemos encontrar soluciones en escabeche, así como el aroma más intenso y característico del bonito en aceite de oliva en conjunción a con la solución más tierna del bonito del norte, la ventresca.

A la hora de adquirir la caja Bermeo de 1898 podemos encontrar dos alternativas. O bien la solución original, integrada por conservas en aceite y escabeche, o bien la alternativa “solo en aceite de oliva”.

Caja Regalo “Joyas del Cantábrico”

Si tuviésemos que hacer una selección integrada por los elementos más gourmet, originales del mar Cantábrico, deberíamos fijar nuestra atención en las anchoas del Cantábrico, las ventrescas de Atún Calro y Bonito del Norte o, también cómo no, los berberechos, uno de los mariscos mejor posicionados dentro del mercado. Esta recopilación de sabores excepcionales es precisamente lo que podemos encontrar al adquirir la caja regalo ‘Joyas del Cantábrico’. Además, es posible acceder a dos opciones. O bien, por un lado, la opción A, integrada por 4 latas de filetes de anchoas del Cantábrico en aceite de Olive, o bien la opción B (más económica) que cuenta con dos latas.

Caja Regalo “Los 5 sentidos”

¿Te gustaría encontrar una alternativa en la que se fusionen los sabores del Cantábrico con el mejor maridaje procedente de La Rioja? Si es así, la Caja Regalo ‘Los 5 sentidos’ puede ser una excelente solución pues está integrada por las conservas más selectas y el mejor maridaje.

Además, uno de los principales puntos fuertes que ofrece esta opción, es la posibilidad de acceder a dos opciones diferentes: Por un lado, una botella de vino tinto Crianza (D.O. Rioja) o, por otro, una botella de vino blanco Viura.

Caja regalo "Sabores del mar"

Dentro de esta caja regalo podemos acceder a una recopilación de las conservas de pescado más demandadas. Entre ellas, podemos encontrar bonito del note, atún claro, sucedáneo de angula o mejillones procedentes de las rías gallegas. ¿No es genial?

Caja Regalo “Izaro”

¿Te gustaría valorar más opciones? Pues, ¡continuemos! Dentro de esta caja regalo podemos encontrar una propuesta integrada por ventresca de Bonito del norte y atún claro, junto con lomos de bonito del norte en aceite de oliva y en escabeche. Pero la cosa no acaba ahí pues también podrás encontrar mejillones procedentes de las Rías Gallegas, sardinillas en aceite de oliva o berberechos al natural. Tal y como ocurre con algunas de las alternativas que hemos visto en los epígrafes anteriores, la Caja Regalo ‘Izaro’ cuenta con dos soluciones: Por un lado, la opción A con ventresca de atún claro y, por otro, la opción B con bonito del norte en escabeche.

Caja regalo de maridaje

Si de lo que se trata es de encontrar botellas de vinos escogidas específicamente para explotar al máximo el sabor de las conservas de pescado, esta caja regalo es la mejor alternativa. Txakoli con denominación de origen de Bizkaia, vino blanco Viura y vino tinto Crianza con D.O. Rioja son las tres joyas que integran esta selección.