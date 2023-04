Estrategias de marketing y SEO en España e Italia, de la mano de la agencia digital Wolf Agency

Hace algunos años en el mundo de la web se escuchaba el mantra "si no tienes un sitio web, en los próximos 10 años tu empresa fracasará". La carrera hacia la digitalización, de hecho, ha dado sus frutos, con el desarrollo rápido de e-commerce, sitios web cada vez más eficientes y personalizados para el usuario y, sobre todo, con el surgimiento y consolidación en el mercado de nuevas figuras profesionales en el ámbito digital. Estar presente en línea se ha vuelto fundamental no solo para ser encontrados por posibles compradores, sino como una verdadera estrategia comercial.

De hecho, no son pocos los expertos en marketing que han concentrado toda su experiencia en el marketing digital, es decir, todas esas acciones que tienen lugar en internet, con el único propósito de aumentar la venta de productos y servicios. En un mundo empresarial cada vez más competitivo, las actividades de marketing deben ser bien dirigidas y efectivas, para que no se conviertan en un gasto inútil y perjudicial para la empresa. No es casualidad que el concepto de "target" - que deriva precisamente del marketing - se haya vuelto de uso público, para indicar ese conjunto segmentado de usuarios que son similares por determinadas características (geolocalización, edad, gustos, estilos de vida, ingresos, nivel de estudios...): no solo lo usan los expertos, sino que los propios empresarios han entendido lo importante que es hacer llegar la publicidad y la oferta adecuadas a la persona correcta, sin desperdiciar dinero y tiempo.

Así, en pocos años, han proliferado en el mercado las agencias digitales, aquellas agencias de marketing que se centran en el conjunto de expertos del mundo de la web, capaces de actuar no solo en los sitios web de las empresas y de acompañar y amplificar el trabajo de las agencias tradicionales (aquellas que elaboran publicidad impresa o en los medios de comunicación), sino de gestionar en su totalidad los nuevos canales de comunicación, especialmente las redes sociales.

Entre estas agencias, debido a su importante presencia en el mercado de más de 10 años, destaca la agencia digital Wolf Agency, que opera específicamente como una agencia SEO. Fundada y dirigida por el CEO y experto en SEO Isan Hydi, la agencia cuenta con más de 120 colaboraciones activas con grandes empresas españolas y extranjeras, en varios niveles profesionales. De hecho, el equipo está compuesto por Hydi, en su papel adicional como experto en construcción de enlaces, y con roles de: gestor de redes sociales, especialista en relaciones públicas digitales, gestor de contenido, redactor y diseñador web.

Las figuras profesionales del equipo de una agencia digital: el SEO para estar en primer lugar en Google Las figuras profesionales altamente experimentadas que componen Wolf Agency pueden ser, en términos generales, las figuras que cada agencia web y digital debería tener, tanto internamente como con el apoyo de colaboraciones con freelance. La terminología asociada con estas figuras sigue siendo difícil de comprender, pero es importante que cada empresario comience a comprenderla, ya que, para la mejor estrategia de marketing del futuro, es esencial trabajar con una agencia digital hoy en día.

Experto SEO (SEO expert): El SEO es una disciplina técnica que consiste en la optimización en motores de búsqueda de un sitio web (y en general, de cualquier página web). Un conjunto de estrategias, herramientas y prácticas que permiten que el sitio aparezca entre los primeros en las páginas de Google cuando un usuario busca algo específico, ya sea una respuesta a una pregunta, un producto para comprar o un servicio para disponer. En un presente en el que Amazon tiene mucho éxito, la figura del SEO se vuelve fundamental para cualquier empresa que tenga un e-commerce o para cualquier profesional que ofrezca un servicio. Antes, era suficiente estar presentes en las Páginas Amarillas y se era elegido en función de la proximidad geográfica: hoy en día, la posibilidad de trabajar de forma remota y la alta competencia de figuras profesionales y de e-commerce similares hacen que sea más difícil elegir para el usuario, por lo que aparecer entre los primeros en Google es determinante.

La palabra mágica es CTR (click through rate), es decir, el porcentaje de clics que recibe una página en Google. Cuanto más alta sea la CTR de un sitio, mayor será la posibilidad de que la visita al sitio se convierta en una conversión, es decir, en la compra de un producto o servicio (o, en cualquier caso, en la realización de cualquier acción útil para el cliente). Si se considera que en Google se realizan hasta 60 mil millones de búsquedas cada mes, está claro que capturar la mayor parte de ellas define la supervivencia misma de una empresa en el mercado.

Es importante, además, la posición que el propio sitio web ocupa en la SERP de Google: la primera posición, la ideal a alcanzar, aunque requiere un trabajo muy importante, es capaz de recibir más del 33 % de los clics. Las tres primeras posiciones, en total, representan alrededor del 65 % de los clics totales. Poco cambia si se hace clic desde un ordenador o desde un smartphone: los clics en la primera página (para un total de 10 posiciones) están entre el 80% y el 90%. En la segunda página quedan los porcentajes residuales. Y hay que hacer una mención especial a los resultados que aparecen mediante publicidad de pago.

¿En qué se basa la capacidad de la primera página de Google para capturar toda la atención del usuario? En primer lugar, influye el tiempo que se dispone para realizar la búsqueda, que siempre es poco: internet ha acostumbrado a la gente a tener todo al instante y no tener ganas de buscar mucho tiempo; luego, el umbral de atención baja del usuario en internet, distraído por notificaciones, ventanas emergentes, banners con ofertas, videos musicales...; por último, la confianza que inspira la primera página de Google: la gente está acostumbrada a pensar que si Google ha posicionado primero una empresa, entonces esta tiene las mejores ofertas e información y nunca engañará en los envíos de una compra en línea.

Una de las herramientas que un experto en SEO utiliza para posicionar un sitio lo más alto posible es la construcción de enlaces o link building, de la cual Wolf Agency es experta en España, Italia, etc. Una campaña de construcción de enlaces permite dar más valor a un sitio web a través de una serie de enlaces que recibe y que da a otros sitios relacionados. Google es capaz de "leer" y navegar por estos enlaces, como si fueran caminos que lo llevan a comprender de qué se trata y qué vende el sitio en cuestión. Por lo tanto, es fundamental que toda la estrategia de construcción de enlaces sea ejecutada con habilidad magistral por un experto que no solo sea capaz de encontrar enlaces autorizados, sino también de hacer que lleguen al lugar más útil de un sitio web, guiando los "viajes" de Google.

Las otras figuras importantes de una agencia web Además del SEO y del creador de enlaces, hay varias otras figuras profesionales en el marketing digital. A continuación, se enumeran las internas de Wolf Agency, pero se puede ampliar mucho más, tanto en función del presupuesto disponible para la publicidad como del público objetivo al que se quiere llegar.

Digital PR: el PR digital, como su nombre indica, se encarga de las relaciones digitales. Cuando una empresa está presente en el mercado a través de un conjunto de sitios web, redes sociales y publicidad, es obvio que se ve afectada por la "opinión" que el público tiene de ella. Las reseñas son la herramienta principal que tiene un usuario para contar su experiencia de compra o uso de un servicio, y el digital PR se encarga de supervisarlas, así como de una serie de acciones promocionales y estratégicas para evitar que se llegue a la mala experiencia del usuario. Su objetivo final es la buena reputación en línea, lo que puede hacer literalmente la fortuna o la desgracia de una empresa.

El Content Manager y Copywriter: el Content Manager tiene la tarea de crear la estructura de los contenidos que poblarán el sitio web del cliente y todas las comunicaciones afines. La comunicación y las técnicas de venta y persuasión son sus habilidades principales, pero también la capacidad de gestionar las relaciones con los clientes y el equipo de profesionales que se encargarán de escribir estos contenidos: son los copywriters, expertos en comunicación escrita digital que pueden ser articulistas o periodistas y que conocen bien las peculiaridades de un mensaje escrito en línea, que requiere un lenguaje específico.

Social Media Manager o Gerente de redes sociales: Esta figura profesional es responsable de gestionar las páginas de redes sociales de una empresa, desde la planificación del mensaje hasta el análisis del público objetivo y la promoción de contenido específico. El SMM trabaja junto con un diseñador gráfico para crear publicaciones que tengan éxito en Facebook, Instagram y otras redes sociales. En resumen, el SMM es la persona encargada de comunicarse directamente en nombre de la empresa con su público a través de las redes sociales.

Wolf Agency es una agencia SEO especializada en link building y digital PR, y lleva a cabo campañas completas para empresas y clientes en Italia y en el extranjero con excelentes resultados. Su fortaleza radica en la clara definición de los objetivos de crecimiento digital del cliente: una serie de estrategias enfocadas y administradas por un equipo de profesionales del sector, que lograrán estos objetivos en el menor tiempo posible.