TV3, la mierda, la inmoralidad, la imbecilidad

04-04-2023. Su programa de humor presentado por TONI SOLER y JAIR DOMÍNGUEZ puede haber dado de comer a “cuatro sin nombre”, por no decir a “cuatro H.P”, pero como todo ente cobarde, rastrero y chupóptero del dinero público, una vez más ha demostrado su bajeza moral, humana y social.

Se han olvidado que Cataluña tiene una “Moreneta”, imagen sagrada para todos ellos y que TODOS los españoles respetan y veneran. Se han olvidado del “currante” pueblo andaluz que en los años de flojera catalán, sacaron adelante, con su “ignorancia y su “paletismo”, la economía y el progreso del que luego presumen los catalanes como suyo propio.

La bajeza, no estúpida, sino repugnante de las expresiones utilizadas en el programa y puestas en boca de la Virgen del Rocío, si TV3 tuviera “huevos” porque “cojones” es imposible, debían atreverse a ponerlas en boca de sus JEFES, de sus GOBERNANTES y también, por qué no, de sus propias MADRES.

La mofa humorística, en España, tiene estilo, en TV3 tiene vomitorio.

¡Qué valientes son algunos cuando atacan de forma soez a quien sabe que le va a poner la otra mejilla!

Hay que ser valientes, señores TONI SOLER y JAIR DOMÍNGUEZ, y hacer bromas de ese estilo sobre MAHOMA o sobre cualquier VALOR RELIGIOSO de otras latitudes y costumbres menos pacifistas. No pido respeto para el pueblo andaluz, pido respeto para la madre de ustedes, para sus hermanas, para sus primas, para sus tías... porque todas ellas, como mujeres, tienen derecho a la dignidad pública de TV3.

Por cierto ¿dónde están todas las mujeres catalanas?, ¿dónde todas las feministas? ¡¡Manda huevos!!, como diría, con toda la razón cierta persona asombrada ante la imbecilidad. Hoy diríamos ¡¡TONI, DOMÍNGUEZ!!, estar vigilantes y observar cómo visten o vestían vuestras.... Todos los cobardes viven del dinero ajeno, normalmente sucio y en este caso lleno de mierda.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO! ¡VIVA LA BLANCA PALOMA! ¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS!