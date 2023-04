Monas de pascua veganas y torrijas deliciosas

En estos días, es típico comerse la famosa mona de Pascua o unas deliciosas torrijas, sin embargo, cada vez más gente elegimos hacerlo de forma ética, puesto que podemos disfrutar de un mismo sabor sin dejar víctimas. Las fotos de ambos dulces que comparto en este artículo hablan por sí solas, y ningún animal ha sido utilizado para elaborarlos.

Respecto a la mona de pascua, suelo comprarla en la panadería Los manchegos, en el barrio de marchalenes (Valencia), que gran parte de la misma, es de bollería y salado vegano con todo el sabor y mismos precios, puesto que no es necesario explotar a los animales para fabricar ni un solo producto.



Las torrijas las puedes hacer en casa, y en Internet vienen muchas recetas, buscando simplemente "torrijas veganas", para que puedas elegir la que más te guste.

EXPLOTACIÓN ANIMAL EN LA INDUSTRIA DEL HUEVO Y LOS LÁCTEOS

Tal vez mucha gente no conozca toda la miseria y tortura que se esconde en estas 2 industrias, pero lo cierto es que están llenas de crueldad e impacto medioambiental.

En la industria Láctea, los terneros son los primeros en ser asesinados para que no se beban la leche que su madre produce para ellos y de esta manera, las vacas pueden ser esclavizadas, encerradas, manipuladas genéticamente para producir muchísima más leche de forma artificial, infladas a antibióticos o hormonas, inseminadas por la fuerza una y otra vez para traer animales masivamente al mundo y luego, el destino de las vacas es el mismo matadero que la industria cárnica por lo que los lácteos también matan.

Existe queso vegano, lácteos, bebidas vegetales y cualquier receta de toda la vida en su versión compasiva.

La industria del huevo, es propia de una película de terror puesto que como los pollitos machos no sirven para poder beneficiarse de su explotación, mueren nada más nacer ya sea triturados vivos en una máquina o dejándoles agonizar en una bolsa de basura cerrada y así, esclavizar a las gallinas que pasan toda su vida encerradas en jaulas o naves industriales, sin ver la luz del sol y entre sus propios excrementos aplicándose prácticas crueles como cortarles el pico y después, acaban en el mismo matadero que los pollos que engordan rápido para matar con 40 días de miseria y crianza selectiva.

Ya que hablamos de la industria del huevo, creo yo que la tortilla de patatas vegana, es algo también que debes probar ya que simplemente es cambiar el huevo por harina de garbanzo mezclada con agua u otras recetas que te gusten de Internet.

Las monas de pascua que compro en el lugar mencionado, pueden ser de chocolate o normales con su huevo de chocolate con "leche" de soja.

En Alicante, existe "Vegan Bombón sin gluten" que hace todo tipo de productos espectaculares sin nada de origen animal ni tampoco gluten para ser más inclusivos sirviendo cada vez a más lugares de España e incluso el extranjero.

¿QUÉ PASA CON NUESTRA PROPIA SALUD?

Si hablamos de salud, el huevo está lleno de colesterol, y los lácteos tampoco son buenos para tu salud, ya que te estás bebiendo la leche de otra especie más las hormonas y antibióticos. Pregúntate por un momento porque la leche de rata, camella o perra no te la bebes y cuál es la diferencia.

El doctor Mark Hymman, autor del libro “La solución para el azúcar en la sangre”, desaconseja fuertemente el consumo de leche: “Desde un punto de vista evolutivo, la leche es extraña para los humanos. Hace 10 mil años no se domesticaban animales para extraerles la leche. La mayoría de los humanos no producen lactasa, proteína necesaria para procesar la lactosa”, asegura Hymman.

Algunos especialistas, como Keith Woodford, profesor de agronomía en Lincoln University, Nueva Zelanda, considera que la leche podría desencadenar diabetes de tipo 1 y 2. Podría estar horas citando fuentes expertas en como todo esto afecta a tu salud.

¿PARA QUE TENEMOS QUE EXPLOTAR A LOS ANIMALES SI PODEMOS DISFRUTAR DE TODO SIN ABUSAR DE NADIE?

Realmente, el ministerio de consumo con lo de las macrogranjas, sólo hizo que ponerse de perfil y normalizar que los animales están para esto cuando lo que deberían hacer, es fomentar la alimentación vegetal que es la realmente saludable, sostenible y lo más importante, con una ética.

Si pruebas la mona de pascua vegana o las torrijas, ni siquiera notas la diferencia o incluso, hay gente que le gusta más esta y por supuesto, más saludable y sostenible puesto que no hemos hablado del impacto medioambiental de la industria láctea que es de las que más agua gastan y arrasan con todo sin piedad a nivel medioambiental.

Luego mucha gente suele utilizar a los niños del tercer mundo que mueren de hambre para atacar al veganismo diciendo que solo nos importan los animales, pero lo cierto es que si no se explotaran animales, absolutamente nadie moriría de hambre ya que criamos a millones de animales más que humanos y los recursos destinados a su alimentación y a cebarlos, es la verdadera causa del hambre en el mundo.

El especismo es la discriminación por especie al igual que con el racismo ocurre respecto a las personas de color. Para mucha gente, una vaca no es igual que un perro y para otra gente, todas las especies de animales son sujetas de derecho por igual y empatizamos con lo que tienen que pasar en todas las industrias y por ello, mediante el veganismo podemos disfrutar de cualquier producto dulce o salado, el sabor de la carne o el pescado sin que nadie tenga que sufrir ni morir.

Los veganos no estamos en contra de un sabor, pero sí de la explotación animal y pudiendo conseguirlo de manera ética, no entiendo los motivos que nos puedan llevar a hacerlo de forma cruel una vez lo sabemos.

Algunos productos veganos son un poco más caros por todas las subvenciones que tienen las industrias explotadoras, pero otros son mucho más baratos y por ello, se equilibra la balanza.

Cada vez más restaurantes, tiendas y supermercados amplían los productos veganos o abren negocios que simplemente venden estos productos ante la creciente demanda de los mismos. Si buscas recetas de toda la vida en Internet en su versión vegana, es como más ahorras sin comprar productos procesados.

Además, la soja texturizada se infla un montón 15 minutos a remojo y es un perfecto sustitutivo de la carne picada siendo muy nutritivo al ser una legumbre al igual que otras como los garbanzos, lentejas y alubias que son muy económicas y buenas para tu salud.

EL SISTEMA NUNCA VA A PENSAR EN NO HACER DAÑO

Realmente el sistema nos ha acostumbrado a una gran mentira y es que los animales están para servir a los humanos cuando la realidad es bien diferente y podemos vivir de manera empática, sostenible y saludable dejando a los animales crecer, vivir y morir en sus hábitats sin ser acosados y molestados puesto que mi analítica está muchísimo mejor desde que hace años soy vegano y no hace falta criar masivamente animales para que sufran desde su primer aliento toda una vida miserable y de angustia.



No necesitamos explotar a los animales en la alimentación, vestimenta, entretenimiento o experimentación en nombre de la ciencia.

La Academia Americana de Nutrición y Dietética o la Asociación Española de Pediatría, entre muchas otras, avalan el veganismo en cualquier etapa de la vida.

Plantéate que todas las vidas son importantes, que el futuro del planeta depende de nosotros, que nuestra salud puede mejorar notablemente y que podemos acabar con el hambre en el tercer mundo sin privarnos de nada.

Ahora, no dejes pasar esta semana Santa sin comprar o hacer las recetas que encuentres en Internet sobre monas veganas y lo mismo con las torrijas.

Si has sido capaz de empatizar e imaginarte por un momento todo el daño que involuntariamente dejas atrás con tus hábitos, tienes buen corazón y empatía por lo que ahora, simplemente tienes que actuar acorde a los principios que si tienes y cualquier duda, puedes hablarme mediante el whatsapp 691093886 si de verdad tienes interés en crear un mundo más justo o al menos, contribuir algo a que así sea salvando vidas cada día y evitando diferentes injusticias de las que no podemos mirar para otro lado.