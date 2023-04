Room007 aterriza en Roma, la ciudad eterna

Room007 Hotels & Hostels cadena reconocida por su concepto de alojamiento moderno y asequible, ha anunciado su llegada a Italia con la apertura de su primer hotel en Roma, el "room007 Select Via Veneto" la primera de las seis propiedades que la cadena planea abrir en la capital italiana El "room007 Select Via Veneto" está situado en una ubicación privilegiada en el corazón de Roma, a pocos pasos de los principales lugares de interés turístico de la ciudad, como la Fontana di Trevi y la Plaza de España. El hotel cuenta con 70 habitaciones modernas y bien equipadas, incluyendo habitaciones individuales, dobles y triples. El establecimiento antiguo Hotel Veneto Palace ha sido totalmente renovado por la empresa española Requena y Plaza compañía líder en diseño y construcción de hoteles.

room007 Hotels & Hostels se ha ganado una sólida reputación por ofrecer alojamiento asequible sin sacrificar la calidad y el servicio. El nuevo hotel en Roma no será una excepción, ya que ofrecerá a sus huéspedes comodidades modernas como salas de CoWorking, Speciality Coffees, o gimnasio panorámico.

La apertura del "room007 Select Via Veneto" es un hito importante para la cadena, ya que marca su entrada en el mercado italiano y su expansión en Europa. La cadena planea abrir cinco propiedades más en Roma en los próximos años, lo que proporcionará a los viajeros una amplia gama de opciones de alojamiento asequible y de calidad en la capital italiana.

"Estamos encantados de llegar a Roma, la ciudad eterna, es un sueño para nosotros llevar nuestro concepto de alojamiento moderno sostenible y asequible a Italia. Nos sentimos muy emocionados de abrir nuestro primer hotel en Roma", dijo Ignacio Requena Plaza CEO de room007 Hotels & Hostels. "Ahora solo falta dar la bienvenida a nuestros huéspedes y ofrecerles una experiencia única en la ciudad eterna".

Con la apertura del "room007 Select Via Veneto", room007 Hotels & Hostels sigue consolidando su posición como una de las cadenas de alojamiento más innovadoras y dinámicas de Europa, ofreciendo a los viajeros una experiencia única y asequible en algunas de las ciudades más fascinantes del continente.

www.room007.com

www.room007select.com