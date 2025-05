La marca española Byphasse: eficacia premium a precio low-cost

En los últimos años, los dupes han invadido las redes sociales. El hashtag #dupe en TikTok e Instagram lo demuestra con más de 690k publicaciones acumuladas en ambas plataformas. Pero, ¿qué es exactamente un dupe en cosmética? En los últimos años, el mundo ha experimentado inflaciones repetidas, lo que evidentemente ha impactado el poder adquisitivo de los consumidores. Como resultado, cada vez más personas se inclinan por productos a precios económicos, especialmente en necesidades secundarias como los cosméticos, ya que no siempre pueden permitirse comprar exclusivamente en los minoristas tradicionales.

De esta realidad económica ha surgido una nueva tendencia de consumo: los dupes. Proveniente del inglés "duplicate", el término dupe significa literalmente "duplicado" o "copia". Se refiere a marcas low-cost que ofrecen productos similares a los de las grandes marcas, pero a precios mucho más accesibles.

Ante esta situación, surge una cuestión importante: ¿Cuál es la calidad real de estos productos dupes? ¿Su composición es realmente diferente a la de las marcas, la ecuación "precio bajo igual a mala calidad"? Según Christine Lafforgue, expresidenta de la Sociedad Francesa de Cosmetología y especialista en formulación cosmética, no hay razón para desconfiar de los productos dupes, ya que cumplen con las mismas normativas y requisitos de seguridad establecidos por la Unión Europea que las grandes marcas del sector.

Además, se ha observado que los activos clave de los productos dupes suelen ser los mismos que los de las marcas premium, lo que explica por qué los consumidores notan efectos similares.

Muchas marcas son bien conocidas por ofrecer dupes de alta calidad a precios mínimos, entre ellas Byphasse, la marca de cosmética en formatos XL a precios XS. Esta marca ofrece más de 170 productos de personal care, parcialmente veganos, para el cuidado del rostro, cuerpo, cabello, pies e incluso para bebés.

Por ejemplo, su best seller, la Solución Micelar Desmaquillante Clear Skin, que se vende cada 8 segundos en todo el mundo y ofrece la misma eficacia que las grandes marcas de farmacia.

Otro ejemplo es el Aceite Desmaquillante Douceur, que compite directamente con los de marcas líderes del mercado gracias a su fórmula clean y eficaz.

Byphasse también ofrece la crema antiedad Super Protect City con alta protección SPF50+, disponible con o sin color, como una excelente alternativa low-cost a los protectores solares diarios, que suelen ser costosos.

Por último, el Fix Make-up de Byphasse, un favorito de las beauty addicts desde hace tiempo, es una opción asequible y eficaz frente a los fijadores de maquillaje en spray. Ha demostrado en más de una ocasión su gran efectividad. ¡La prueba de ello es que este producto lleva años siendo viral en redes sociales!