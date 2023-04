Mostramos el vacío narrativo de las industrias explotadoras de animales

Activistas del colectivo antiespecista València Animal Save estuvimos el jueves en la céntrica plaza de la virgen mostrando la realidad que se esconde tras el consumo animal. La ciudadanía quedaba impactada tras ver las fuertes imágenes de granjas, mataderos, laboratorios o la industria peletera mientras otras activistas informaban de cómo llevar un estilo de vida más compasivo mediante el veganismo dándoles finalmente un flyer con diferentes documentales, información nutricional, locales e información general al respecto alejada de las grandes y ocultas mentiras que el sistema quiere que aceptes.



LA CRUELDAD ANIMAL DEBE DENUNCIARSE COMO LA GRAN INJUSTICIA QUE ES

Unos 3.000 animales mueren cada segundo para el consumo humano sin contar a todos los animales marinos por ser imposible, hasta el punto que las redes de pesca suponen 46% de plástico en el mar muriendo por asfixia lenta y angustiosa.

En la industria del huevo, los pollitos machos mueren nada más nacer triturados vivos o agonizando en una bolsa de basura por no servir para la industria y las gallinas ser manipuladas genéticamente viviendo en jaulas o naves industriales en las que se aplican prácticas crueles como cortarles el pico hasta acabar en el matadero al igual que los pollos bróiler que son manipulados genéticamente para engordar rápido y morir con 40 días que viven entre sus propios excrementos, hacinados y sin ver la luz del sol hasta que son transportados a su final documentando todo esto el colectivo en las vigilias realizadas frente al matadero de un pueblo en la Ribera alta.

En la industria láctea, los terneros son los primeros en morir para que no se beban la leche que su madre produce y las vacas son inseminadas por la fuerza una y otra vez, encerradas, manipuladas genéticamente y luego acaban en el matadero al igual que en la industria cárnica.

Por el contrario, en los santuarios de animales se les dan todos los cuidados y libertad que necesitan por lo que próximamente, las personas activistas acudirán a hacer voluntariado una vez más al santuario "Pollets de la terreta" cuya labor es magnífica.

Según la bióloga Rosa Más, la industria animal es insostenible tanto a nivel de crueldad como medioambiental y no hay motivos para seguir financiando estas prácticas desde el punto de vista biológico y compasivo como ha detallado en diferentes artículos de opinión que he publicado.

Desde el MINISTERIO DE CONSUMO se pusieron de perfil hablando de las macrogranjas, pero precisamente este ministerio si de verdad está preocupado por la salud de las personas y el planeta, lo que debe hacer es fomentar las alternativas vegetales y lo normal sería no ignorar el sufrimiento que millones de animales tienen que pasar a lo largo de su vida desde su primer aliento hasta el último que debiera ser el principal motivo que nos llevara a querer no contribuir a estas industrias.

NO ES NECESARIO EXPLOTAR A LOS ANIMALES PARA NINGÚN FIN

Desde València Animal Save explican que el especismo es la discriminación por especie y el veganismo busca la liberación animal pensando en todas las especies por igual sin distinguir entre ninguna de ellas por su misma capacidad de sentir dolor, angustia y el mismo pánico que pasaría un perro o un gato.

"El número de locales que amplían sus opciones veganas cada vez crece más a la vez que en Valencia tenemos muchos restaurantes veganos en los que disfrutas de una comida deliciosa. Al contrario de lo que la gente cree, el veganismo ni es privativo ni aburrido", afirman.

"El hecho de que la gente se quede tan impactada tras ver los vídeos que mostramos en las pantallas demuestra el vacío narrativo que existe en estas industrias y por ello lo mostramos, dando información de cómo dejar de ser partícipe para intentar crear un mundo algo más justo" zanjan en un comunicado enviado a la prensa que la mayoría no cubrirá salvo unos pocos medios independientes.

"PREOCUPAROS POR LOS NIÑOS QUE PASAN HAMBRE EN ÁFRICA"

Respecto a los niños que mueren de hambre en el tercer mundo que la gente suele utilizar miserablemente para decir que no nos preocupamos por ellos, no morirían ni nadie sufriría hambre si no criamos masivamente animales superando en millones a los humanos.



El hecho de tener que alimentar a millones de animales más que personas en lugar de destinar esos recursos vegetales directamente a los humanos, es lo que hace que esos niños mueran de hambre y la gente que suele utilizarlos, tampoco hace nada por ellos.

¿A cuanta la infancia se podría alimentar si se dejaran de dar millones de euros para espectáculos lamentables como la tauromaquia que consiste en reventar a un animal por el sadismo de una minoría muy pequeña?.

A nivel de salud, la industria animal es responsable de un montón de enfermedades y tenemos alternativas vegetales que hoy en día nos permiten hasta disfrutar de los mismos sabores si lo consideramos necesario hacerlo.

TESTIMONIOS DE ACTIVISTAS

María Ricarte de 18 años acudía por primera vez a hacer este activismo "En primer lugar, comencé a ser vegetariana hace 5 años (tenía 13). Mi madre hizo de comer pollo con patatas y al ver el plato algo en mi cabeza hizo "clic".



Tiempo después se daría cuenta de que en la industria del huevo hay la misma crueldad o más que en la cárnica. Explica que después de varios años buscando recetas y viendo documentales como "The game changers" o "what the health?", empezó a ser más consciente de lo que estaba consumiendo.

"Ante esta situación, mi madre me apoyó y la semana pasada fuimos a una charla de nutrición en mi pueblo. En esta conocí a Emi y a Juan, organizadores de *Youth Climate Save Valencia* y me metieron en un grupo de WhatsApp en el que compartieron el link al grupo de València Animal Save." Concluye.

En Instagram, la página "Youth climate save Valencia", aporta información que demuestra lo insostenible que es el consumo animal también a nivel medioambiental.

INFANCIA VEGANA Y CONSCIENTE

Al acto acudiría también Gerardo Arias, activista y vegano al igual que su hijo de 5 años y su hija de 3 que acudirían al acto reivindicativo.

"Los niñ@s toman ejemplo de los adultos y queremos que desde bien pequeños vean lo que es ser un activista ya que si tu crías a los niños en la verdad, siempre van a respetar a todos los animales desde el antiespecismo ya que eso es educar y jamás van a querer ser partícipes de una industria basada en la opresión, la crueldad y la innecesaria muerte de animales" comenta.

Así es, a las niñas y niños se les oculta todas las barbaridades que hay detrás de cualquier producto de origen animal para que no generen empatía empezando por los colegios que se llaman centros educativos y es el primer paso al especismo (discriminación por especie).

SE PRONUNCIAN LOS EXPERTOS

La academia Americana de nutrición y dietética, indica que esta alimentación ética es apta para cualquier etapa de la vida evitando muchas enfermedades y mejorando nuestra propia salud. Respecto a las niñas y niños, hay mucha desinformación sobre el tema, pero lo cierto es que dicha academia también respalda la alimentación vegana en la infancia a lo que entre otras, se suma la asociación española de pediatría. Esta confirma que siempre y cuando se haga de manera correcta, tiene múltiples beneficios para la salud de la infancia y adolescencia.

En Instagram se da información en estos términos desde la página "nutricionistas veganos" entre muchos otros expertos que de verdad saben del tema.

El veganismo rechaza toda explotación animal sin distinción entre especies en la alimentación, entretenimiento, vestimenta o experimentación animal siendo tremendamente fácil para las personas y tremendamente difícil para nuestras víctimas si no lo somos.

UN ESTUDIO DE HACE UNOS AÑOS, MUESTRA EL AVANCE EN ESTE TIPO DE ALIMENTACIÓN

Según un estudio de Lantern, en 2021 éramos en España más de 5 millones de personas las que seguimos una alimentación compuesta completamente (o casi en su totalidad) por productos de origen vegetal. Los motivos: ética y respeto hacia los animales, evitar la urgencia climática que estamos atravesando y preocupación por la salud. Esta cifra, es cada vez más creciente ahora en 2023 e incluso empresas lácteas de toda la vida, reconocen que la sociedad demanda cada vez más bebidas vegetales.

Este es el camino correcto de la empatía y el respeto por los demás ya que evitas obligar a millones de animales a venir al mundo para vivir un infierno, destrozar todo a nivel medioambiental, tu propia salud y fomentar el hambre en el mundo cuando ya hemos profundizado en que encima, tampoco es una alimentación para nada privativa.

La próxima actividad del colectivo será participar en la concentración que organizamos desde la Plataforma antitaurina de Alfafar que tendrá lugar el 22 de abril a las 17:30 frente al ayuntamiento del pueblo para terminar con els "bous al Carrer" pudiendo confirmarse asistencia a la organización del acto mediante mi WhatsApp: 691093886.

Para participar en las actividades organizadas por València Animal Save o conocer al colectivo, puede hacerse mediante la página de Instagram "València Animal Save".

Pensar en los demás, nos hace verdaderamente humanos y ser egoístas, todo lo contrario. Imagínate por un momento toda la crueldad hacia los animales y las personas que tienes el poder de evitar durante tu existencia.

Llena tu corazón de sentimientos y tu plato de colores.