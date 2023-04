Quien Nos Llama es una de las bases de datos más grandes con números de teléfono en España

Las estafas telefónicas son uno de los tipos de fraude más recurrentes, con métodos que se actualizan permanentemente con el fin de obtener la mayor cantidad de datos posibles para perpetrar el delito. En este contexto, contar con información sobre los números de teléfono, es fundamental para estar alerta y evitar este tipo de situaciones.

Para tal fin, el portal Quien Nos Llama dispone de la mayor base de datos con números telefónicos registrados en España, permitiendo a los usuarios comprobar el origen de las llamadas, además de brindarles información actualizada sobre estafas telefónicas.

Estafas telefónicas, un flagelo cada vez más cotidiano Al ser uno de los canales de comunicación a través del cual las empresas se contactan con los consumidores, las llamadas telefónicas se han convertido en un terreno fértil para los estafadores a la hora de cometer diversos tipos de delitos. Al mismo tiempo, las estrategias fraudulentas varían y adquieren cada vez mayor complejidad, por lo que los delincuentes no solo operan en nombre de compañías, sino también haciéndose pasar por familiares o por Organizaciones No Gubernamentales.

Así, existen una gran variedad de estafas telefónicas, entre las que es posible mencionar la suplantación de identidad, donde el estafador finge ser un empleado de un banco, un operador de telefonía o un técnico de una empresa de suministro con el objetivo de extraer información confidencial de los clientes. A su vez, otras modalidades frecuentes son las llamadas fantasmas, las llamadas perdidas y las doble llamadas, así como la grabación de voz y las escuchas furtivas, entre otras.

Evitar las estafas telefónicas, con Quien Nos Llama En un marco en el que las estafas telefónicas se encuentran a la orden del día, es importante tomar medidas para reducir el riesgo de ser víctima de esta clase de fraudes. Por tal razón, el portal Quien Nos Llama no solo establece algunas recomendaciones para evitar estas situaciones, sino que dispone de una base de datos en la que se encuentran todos los números telefónicos fijos y móviles registrados en España.

De esta manera, los usuarios que ingresen a esta web podrán conocer si están siendo llamados desde un número que cuenta con quejas, reclamaciones o que es señalado como spam, protegiéndose ante cualquier llamada que pueda ocasionarles un perjuicio. Asimismo, en la sección de noticias, es posible encontrar toda la información sobre lo último en estafas telefónicas.

Con más de 20.000 usuarios diarios y más de 400 millones de números de teléfono registrados en su base de datos, Quien Nos Llama ha logrado detectar 30.000 spam desde su creación.