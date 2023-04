Financiación de las vacaciones de Semana Santa y la amenaza de las tarjetas revolving y microcréditos

Semana Santa como pico de consumo del primer tercio del año La Semana Santa es una de las fechas más importantes del calendario para el turismo en Europa. Durante estos días, miles de personas aprovechan para viajar y disfrutar de unos días de vacaciones. A nivel económico, se traduce en un aumento considerable del gasto en sectores como el turístico, la hostelería y el transporte. Pero no solo el turismo se beneficia de este aumento del consumo, sino que también otros sectores como el comercio y la cultura ven un aumento de la actividad.

Todo este gasto extra viene de los bolsillos de los consumidores, quienes planifican sus vacaciones para poder disfrutar al máximo de la Semana Santa. Sin embargo, no todos los consumidores tienen las mismas capacidades económicas y algunos se ven obligados a buscar opciones de financiación alternativas para poder irse de vacaciones.

Reto para los consumidores para asumir los precios La inflación y los incrementos de costes han llevado a muchos a buscar métodos alternativos de financiación para poder asumir los gastos de las vacaciones de esta Semana Santa.

Sin embargo, esta estrategia puede presentar problemas si no se tiene cuidado. Muchos consumidores proceden a reclamar tarjetas revolving o microcréditos, ya que pueden estar grabados con intereses abusivos o falta de transparencia. Es importante tener en cuenta que, aunque estos métodos de financiación pueden ser útiles en algunos casos, hay que utilizarlos con prudencia y saber identificar los riesgos que implican.

Es muy recomendable conocer bien el producto financiero para asegurarse que realmente se adapta a las necesidades y se puede asumir económicamente. La planificación e investigación cuidadosa pueden ayudar a los consumidores a evitar verse atrapados en deudas difíciles de pagar a corto medio o incluso largo plazo y evitar problemas futuros.

Los peligros de las tarjetas de crédito tipo revolving y microcréditos Las tarjetas de crédito tipo revolving y los microcréditos son opciones populares para aquellos que necesitan financiación rápida y fácil. Estas formas de financiación suelen ser muy diferentes de los préstamos personales ofrecidos por los bancos tradicionales. Normalmente, estas dos formas de financiación no generan un perjuicio para la persona solicitante, pero en caso de no pagar las consecuencias pueden ser graves a nivel económico e incluso personal.

Las tarjetas revolving: qué son y cómo identificar el riesgo Las tarjetas revolving son tarjetas de crédito que permiten a los usuarios pagar a crédito cada mes y en lugar de pagar el saldo total en cada período permite pagar una cuota mínima. Sin embargo, esta cuota mínima acostumbra a cubrir una gran parte de intereses sin reducir apenas capital, por lo que la deuda puede mantenerse durante años, generando una gran cantidad de intereses y aumentando significativamente el importe total de la deuda.

El mayor peligro de las tarjetas revolving es que el deudor puede caer en una espiral de deuda interminable, que puede ser muy difícil de superar. Muchas personas no son conscientes de los altos intereses que estas tarjetas pueden contener y, por lo tanto, no esperan el coste real de usarlas. Por suerte, se puede reclamar la tarjeta revolving y solucionar la situación.

Los microcréditos: qué son y cómo identificar el riesgo Los microcréditos son préstamos de pequeñas cantidades de dinero que se otorgan a personas que no tienen acceso a la banca tradicional. Estos préstamos pueden ser una gran ayuda para aquellos que buscan financiamiento rápido, pero también pueden ser muy peligrosos si no se utilizan de manera responsable.

Uno de los mayores peligros de los microcréditos es la alta tasa de interés que se cobra. A menudo, estas tasas pueden ser mucho más altas que las tasas de interés de los préstamos bancarios tradicionales, lo que significa que si no se paga el préstamo a tiempo, se acumularán grandes cantidades de intereses y los gastos finales pueden ser muy superiores a la cantidad originalmente prestada.

Otro peligro de los microcréditos es que pueden ser muy tentadores para las personas que no tienen la capacidad financiera para pagarlos. Debido a que se otorgan en cantidades relativamente pequeñas y sin apenas requisitos, puede ser fácil caer en la trampa de tomar préstamos consecutivos para cubrir el coste de los préstamos anteriores. Esto puede resultar en una espiral de deuda que puede ser muy difícil de salir.

Qué hacer en caso de tener uno de estos productos La primera medida a tomar cuando se tiene uno de estos productos, ya sea una tarjeta revolving o un microcrédito, es analizar el contrato y comprobar si se está pagando un interés abusivo o si las condiciones de contratación no han sido transparentes. Si es el caso se puede interponer una reclamación y solicitar la nulidad del contrato, exigiendo la devolución de las cantidades cobradas en exceso, es decir, los intereses y comisiones pagadas.

Por eso, ante la sospecha de encontrarse en una situación de usura o falta de transparencia con uno de estos productos financieros, es importante actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico para proteger los derechos del consumidor y evitar mayores perjuicios económicos y personales.

Además, es fundamental no seguir utilizando estos productos para evitar seguir acumulando deuda y generar intereses aún mayores. Es recomendable buscar opciones de financiación más favorables y acordes a las posibilidades económicas de cada persona.

Qué significa la nulidad del contrato Cuando se declara la nulidad de un contrato significa que el acuerdo no tiene valor legal y se considera invalidado desde su inicio. Por lo tanto, las partes deben devolverse todo lo que se haya intercambiado entre ellas. En el caso de los préstamos con cláusulas abusivas, si el deudor reclama la nulidad del contrato, se le devuelve todo el dinero que haya pagado por encima del capital inicialmente prestado.

En otras palabras, el deudor solo tiene que pagar la cantidad de dinero que realmente recibió, sin intereses ni cargos adicionales. En algunos casos, la persona deudora incluso termina por recibir dinero de vuelta por haber pagado más de lo prestado.

Reclamar por usura o falta de transparencia El Tribunal Supremo establece que cualquier interés que supere en un 6 % al tipo de interés normal de las tarjetas revolving en el momento de la contratación es considerado como usura. En caso de no haber publicado un tipo de interés en ese momento, se tomará el interés publicado más cercano en fecha.

Aunque esto puede parecer que limita las posibilidades de reclamación, aún es posible hacerlo por falta de transparencia. Cuando no se han proporcionado datos claros en el momento de la contratación, se ha ocultado información o incluso no se ha firmado un contrato, se puede reclamar. De hecho, las reclamaciones por falta de transparencia suelen tener un alto porcentaje de éxito.

Cómo iniciar una reclamación Si se tiene una duda sobre si un producto financiero, lo mejor es contactar con expertos en la materia para que asesoren sin compromiso. Una opción es acudir a empresas especializadas como Reclama Por Mí, quienes ofrecen valoraciones gratuitas e indicarán si el producto está afectado y si es viable realizar una reclamación. En caso de que así sea, guiarán en los pasos a seguir para reclamar la tarjeta revolving y conseguir la nulidad del contrato y la devolución de intereses y comisiones cobrados de forma abusiva.

Consejos para ahorrar y cuidados a la hora de financiar las vacaciones Planificar con antelación. Si se tiene la oportunidad, planificar las vacaciones con varios meses de antelación. De esta forma se podrá conseguir mejores precios en alojamiento, transporte, actividades, etc. Además, se puede ahorrar dinero en compras impulsivas y se evitan gastos innecesarios.

Establecer un presupuesto. Antes de empezar a planificar las vacaciones, establecer un presupuesto realista y tratar de ajustar los planes a ese presupuesto. No endeudarse más de lo que se puede y tener en cuenta los gastos imprevistos que puedan surgir durante el viaje.

Comparar precios. No conformarse con la primera oferta. Comparar precios en diferentes páginas web, buscar ofertas y promociones especiales y tratar de conseguir descuentos a través de tarjetas de fidelización o programas de puntos.

Elegir el método de pago adecuado. Al financiar las vacaciones, es importante elegir el método de pago adecuado. Si se opta por pagar con tarjeta de crédito, asegurarse de que las condiciones y los intereses sean favorables. Si se prefiere financiar las vacaciones con un préstamo, comparar diferentes opciones y elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.

Evitar el sobreendeudamiento. No hay que endeudarse más de lo que uno se puede permitir. Si se tienen dudas, hacer cuentas y evaluar cuánto se puede pagar mensualmente sin perjudicar la economía doméstica. Tener en cuenta que, aunque parezca tentador, el sobreendeudamiento puede llevar a una situación de estrés financiero y a problemas económicos a largo plazo.

Disfrutar de las vacaciones. Por último, no hay que olvidarse de disfrutar de las vacaciones. No dejar que los problemas económicos amarguen el viaje y tratar de buscar alternativas más económicas. Recordar que lo importante es disfrutar del tiempo libre y desconectar de la rutina diaria.