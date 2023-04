Acudir a Legalcity para aclarar dudas sobre la nacionalidad de un hijo

Cada vez es más habitual que personas de distintas naciones tengan hijos en España. Por esta razón, surgen dudas sobre la nacionalidad de los mismos y surge la pregunta de si ese hijo nacido en España es español.

Para que los individuos puedan despejar sus incógnitas, los abogados de Legalcity ofrecen información al respecto. Además, es importante destacar que el equipo de profesionales está a disposición de todos aquellos individuos que requieran realizar un trámite relacionado con extranjería y nacionalidad española. El despacho tiene una trayectoria de más de 14 años, tiempo en el que se ha ofrecido soluciones a más de 21.000 personas de más de 100 nacionalidades.

Una pregunta muy buscada en internet es la de sí un hijo es nacido en España, si este es español. Por tal razón, desde Legalcity han decidido aclarar todas las dudas a esta cuestión.

En ese sentido, indican que es importante considerar que no todos los menores nacidos en España adquieren automáticamente la nacionalidad española. Explican que todo depende de la nacionalidad de sus padres y de la legislación nacional de sus países de origen.

Remarcan que según el Código Civil español, los menores de edad nacidos en territorio español, cuyos padres sean extranjeros, adquieren la nacionalidad de sus progenitores. Sin embargo, especifican que hay países que no reconocen como ciudadanos a los hijos de sus ciudadanos que hayan nacido en otras tierras. Agregan que, para evitar que estos niños se queden sin una nacionalidad, les concede nacionalidad española con valor de simple presunción.

Resaltan que son españoles los nacidos en España hijos de argentinos, brasileños, colombianos, costarricenses, guineanos (Guinea-Bissau), marroquíes -madre marroquí y padre conocido apátrida o que no transmite su nacionalidad al hijo, palestinos -apátridas, peruanos, saharauis -apátridas, Santotomenses (Santo Tomé y Príncipe) y venezolano/colombiana. Y también los hijos de los ciudadanos originarios de Bolivia, Cabo Verde, Cuba, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay.

Los abogados aclaran que la lista de países puede sufrir modificaciones, por lo que instan a confirmar la información en el consulado o embajada de determinado país en territorio español.

Qué hacer si se tienen dudas con relación a la nacionalidad de un niño Si se tienen dudas acerca de la nacionalidad de un niño lo mejor es acudir a un equipo de abogados especializados en este tipo de asuntos como es Legalcity, con oficinas en Madrid y Barcelona.

Es importante recordar que la nacionalidad no es solo un asunto legal, sino que también tiene implicaciones culturales y sociales. La adquisición de la nacionalidad española puede dar al niño un sentido de identidad y pertenencia a la cultura y sociedad del país. Además, puede facilitar su integración en la sociedad y abrirle puertas en términos de educación, trabajo y otros aspectos de la vida.