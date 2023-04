Varobath cuenta con múltiples opciones en grifería de baños

Cuando se tiene planteado hacer un proyecto de reforma en el baño, la elección de la grifería es un factor muy importante. Además de ofrecer una estética armoniosa, esta pieza es utilizada una gran cantidad de veces a lo largo del día, por lo que elegir una de calidad es esencial.

En el mercado existe una amplia gama de marcas de grifería de baños que cubren diversas necesidades decorativas y funcionales.

Una de las más solicitadas es Varobath, la empresa española es especialista en el diseño y fabricación de productos para el cuarto de baño en diferentes materiales que se adaptan a todo tipo de estilos.

Aspectos a tener en cuenta al elegir una grifería de baño La grifería es un elemento muy importante en el baño, ya que facilita la higiene y, a su vez, ayuda a definir el estilo de la estancia. Debido a esto, a la hora de seleccionar un grifo es recomendable tomar en cuenta algunos consejos, ya que la elección depende de diversos aspectos como el tipo de lavabo, la funcionalidad, el estilo decorativo, etc.

En primer lugar, es necesario verificar la altura del caño que tiene el lavabo. De esta forma, se evita que el agua del grifo salpique hacia afuera. Otro aspecto relevante es valorar la funcionalidad del grifo según su tipo, hay grifos bimando o monomando. El primero permite ajustar con precisión el agua fría y caliente. Mientras que, el monomando facilita la regulación de la temperatura y caudal. También existen los termostáticos que regulan de un modo muy específico la temperatura del agua y el caudal.

En cuanto al diseño, es recomendable elegir un modelo que encaje con el resto de los elementos y mobiliario del baño. En la tienda online Varobath disponen de variedad de grifos empotrados y no empotrados elaborados a base de acero, cromo y cobre en diferentes acabados como pulido, satinado o mate. Tienen diversos colores como negro, blanco, gris mate, oro cepillado, oro rosa, entre otros, que pueden adaptarse a cualquier tipo de decoración.

¿Dónde comprar grifería de baño en línea? Gracias a internet, existen diversos comercios electrónicos que le facilitan a los usuarios la posibilidad de adquirir todo lo necesario para reformar su cuarto de baño. Una de estas alternativas las ofrece Varobath, la tienda online cuenta con un amplio catálogo de artículos para baños.

Entre ellos, tienen una surtida colección de grifos empotrados y no empotrados para ducha, bidé, lavabo y bañera, elaborados con materiales de alta calidad que garantizan su resistencia y óptimo funcionamiento.

Todos los productos tienen una garantía de 2 años acorde a la legislación de consumo de la Unión Europea. No obstante, la garantía no cubre daños provocados por el montaje incorrecto de los grifos o el uso de artículos de limpieza que contengan lejía, ácidos, entre otros químicos.

La empresa hace envíos a toda España y tienen precios económicos del mercado. De este modo, hacen posible que sus clientes tengan un grifo de calidad sin tener que invertir demasiado dinero.