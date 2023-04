Asesoría sobre las novedades de la Ley Beckham de la mano de Consulting 21

La ley de impatriados es un régimen fiscal que permite a aquellos extranjeros que se trasladen a España pagar una tarifa impositiva fija del 24 % sobre los ingresos obtenidos en territorio español, en lugar de aplicarse un impuesto progresivo de entre el 19 y el 45 % sobre los ingresos obtenidos en todo el mundo.

El pasado 22 de diciembre, el BOE publicó la Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, acompañada por importantes novedades en la conocida como Ley Beckham.

Beneficios del régimen Beckham en la nueva Ley de Startups La Ley Beckham sufrió a principios de diciembre una nueva regulación, tras la aprobación definitiva del Parlamento Español de la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, también conocida como Ley de Startups.

Con su entrada en vigor, se flexibilizan algunos requisitos de aplicación de la ley de impatriados y, por otro lado, se añaden nuevos supuestos en los que se podrá aplicar la regla. De esta manera, con la normativa que publicó el BOE, se mejora el acceso al régimen fiscal aplicable de las personas trabajadoras desplazadas a territorio español, con el fin de atraer el talento extranjero.

Concretamente, se reduce el número de periodos impositivos anteriores al desplazamiento al país durante los cuales el contribuyente no puede haber sido residente fiscal en España, que pasa de 10 a 5 años, con lo que se facilita aún más el ingreso al régimen. A su vez, se extiende el ámbito subjetivo de aplicación de la regla a los trabajadores por cuenta ajena, al autorizar su implementación a aquellos que, sea o no ordenado por el empleador, se desplacen a España para trabajar a distancia utilizando exclusivamente medios y sistemas informáticos.

También alcanza a los administradores de empresas emergentes, con independencia de su porcentaje de participación en el capital social de la entidad. Asimismo, siempre que se cumplan determinadas condiciones, la nueva ley posibilita acogerse al régimen especial y escoger la tributación por el Impuesto de la Renta de no Residentes a los hijos del contribuyente menores de 25 años (o cualquiera que sea su edad en caso de discapacidad) y a su cónyuge o, en el supuesto de inexistencia de vínculo matrimonial, el progenitor de los hijos.

