Gradual Homes brinda la alternativa definitiva al alquiler con opción a compra

Madrid es una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas de Europa, su gran atractivo cultural, gastronómico y turístico, junto con su posición como centro económico y financiero del país, la convierten en una de las ciudades donde es más difícil conseguir una hipoteca. En este contexto, la ciudad ofrece una amplia variedad de nuevas alternativas para aquellos que buscan comprar una vivienda, desde proyectos de construcción de viviendas nuevas, cooperativas y alternativas a la financiación tradicional.

Gradual Homes es una alternativa innovadora al tradicional alquiler opción a compra que permite a los inquilinos acumular una parte del pago del alquiler para luego utilizarlo como pago inicial en la compra de la propiedad.

¿Qué ventajas tiene Gradual Homes respecto al tradicional alquiler con opción a compra? El alquiler con opción de compra, pese a ser muy conocido, siempre ha sido una forma muy poco habitual de comprar una vivienda, ya que son pocos los vendedores que están dispuestos a aplazar el momento de la venta por lo que el comprador no tiene mucho donde elegir. Gradual Homes rompe esta barrera, permitiendo al futuro comprador, seleccionar cualquier piso de Madrid en venta para comprarla.

Además, el programa de Gradual Homes representa otra serie de ventajas respecto al alquiler con opción a compra. En primer lugar, da un plazo para ejecutar el derecho de compra de 7 años, gozando de más tiempo para generar el ahorro necesario para la compra a diferencia del alquiler con opción a compra.

Por otra parte, permite a los inquilinos experimentar la vida en la propiedad antes de decidir si desean comprarla o no, sin asumir las obligaciones de ser propietario (impuestos, reparaciones, etc.). Esto les da la oportunidad de probar la propiedad y su ubicación y evaluar si es el lugar adecuado para establecerse a largo plazo. El servicio les permite ahorrar hasta el 30 % del alquiler para la compra de la propiedad.

Otra ventaja importante respecto al servicio de alquiler con opción de compra es que el precio queda prefijado, es decir, los inquilinos conocen el precio de la propiedad antes de tomar la decisión de adquirirla. Esto significa que, si el valor de la propiedad aumenta en el futuro, los inquilinos podrían obtener una ganancia significativa si deciden comprarla. Por otro lado, si el valor de la propiedad disminuye, los inquilinos podrían optar por no comprarla y seguir rentando sin haber invertido en una propiedad que ha perdido valor.

Asesoramiento en la revisión y negociación de los contratos A diferencia del alquiler con opción de compra entre particulares, Gradual Homes incluye un asesoramiento personalizado que ayuda a los inquilinos a encontrar la propiedad que mejor se ajuste a sus necesidades y presupuesto. El asesoramiento también incluye la revisión y negociación de los contratos, así como la gestión de los trámites necesarios para la compra de la propiedad.