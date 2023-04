La autora madrileña, Cristina Torres, publica su primera obra de ficción ‘Ninielkhrïs y el influjo de la luna roja’

Se trata de una novela de fantasía en la que la autora trata de acercar la realidad mediante la ficción, sumergiendo al lector en un viaje de aprendizaje y entretenimiento.

Cristina Torres es profesora y ahora autora de ‘Ninienlkhrïs y el influjo de la luna roja’ que surge de la necesidad de expresar sus sentimientos en papel tras la muerte de su madre. “La mayor inspiración para escribir este libro la he encontrado en mi madre, un ser muy especial que se nos fue antes de tiempo, una fría noche de febrero. De alguna manera, necesitaba hacerla protagonista y referente en este viaje hacia un mundo fantástico que me hizo reconciliarme con la realidad, mi realidad, nuestra realidad”, explica ella misma.

Es un libro de ficción en el que el aprendizaje y la expresión de las emociones juegan un papel fundamental y con el que la autora trata de acercar la realidad a través de la fantasía. “Esta historia, realmente es muy especial. Es un pedacito de mí que he querido regalar, en primer lugar, a mi familia y, en segundo, a todos los personajes de Ishïlnan, de mi mundo, que forman parte del argumento”, añade Cristina.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una novela de fantasía momentánea que reside en la mente a través de un mundo real, donde el corazón adquiere un gran papel. Donde, al mismo tiempo, podrá transportarle a un mundo en el cual la emoción, el dolor, la alegría y la amistad se engranan a la perfección para dar sentido y vida a esta historia.

«La fantasía no es una forma de evadirse de la realidad, sino un modo más agradable de acercarse a ella», Michael Ende.

En una fría noche de febrero, noche de eclipse lunar, una conexión entre la luna de sangre y Ninielkhrïs hizo que la profecía cobrara sentido. Ishïlnan estaba en peligro de caer en el mundo de las sombras.

¿Será Taragh Enid, con su amor incondicional, quien lo evite? ¿O quizá la valentía de Ninielkris?

Consejeros, hadas, ninfas, runas mágicas, símbolos sagrados y un sinfín de aventuras darán sentido a esta historia llena de magia, en un enclave maravilloso, que transportará al lector a un mundo mágico real (marcado por el corazón) y lleno de fantasía momentánea (que reside en la mente). Magia y fantasía unidas para hacer sentir la emoción, el dolor, la alegría y la amistad, sin olvidar, por supuesto, «el amor incondicional».

Autora Cristina nació un 21 de marzo de 1978 en Madrid, en el seno de una humilde familia, siendo la segunda de tres hermanas.

Maestra de profesión, intenta inculcar a sus alumnos la energía y la fuerza necesaria para superar las dificultades de cada día, creyendo en ellos y en sus posibilidades. Se estrena con esta primera novela, donde refleja, de un modo mágico y sensible, cómo la luz y la oscuridad se presentan a diario y cómo hacer para creer en uno mismo y vencer nuestros miedos.