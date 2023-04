Calma Al Mar explica cómo tratar la ansiedad

La ansiedad parece que comienza a ser algo preocupante para una parte importante de la población. España es, actualmente, el país del mundo en el que más Diazepam se consume. Además de los fármacos, la atención psicológica se destaca como un método eficaz para tratar la ansiedad. Muchas personas buscan cómo tratar la ansiedad y acuden a psicólogos expertos en el tratamiento de la ansiedad.

El centro de psicología Calma Al Mar es un centro en el que llevan varias décadas tratando con éxito a personas con ansiedad y estrés. La terapia psicológica ha demostrado ser una buena manera de hacer frente a los problemas de ansiedad, en muchos casos con resultados mucho más eficaces que los fármacos.

La psicóloga Andrea Mezquida, experta en el tratamiento de la ansiedad, habla sobre sus 10 años de experiencia atendiendo este tipo de casos en consulta.

Empecemos por lo más importante. Andrea, ¿qué es realmente la ansiedad?

La ansiedad en un principio es beneficiosa para el ser humano. Actúa como un mecanismo de defensa o como una alarma en nuestro cuerpo, que se activa cuando percibe un peligro que puede ser real o imaginario.

Por ejemplo: imaginemos que vamos en una excursión viendo animales salvajes en libertad y, de repente, un león se acerca hacia ti a gran velocidad. Gracias a que tenemos esa señal de “alarma”, la ansiedad se dispara en nuestro cuerpo para avisarnos de que un peligro real se acerca. El corazón bombea más deprisa enviando sangre a los músculos para poder luchar o huir, pero no quedarnos inmóviles. En este caso, la ansiedad es aliada y nos ayuda a poder sobrevivir.

Lo complicado viene cuando esa “alarma” se activa en la misma intensidad y con los mismos síntomas cuando el peligro que tenemos delante no es un peligro real. Por ejemplo, una entrevista de trabajo, un examen o nuestros propios pensamientos. En este caso, los síntomas generan sensaciones muy desagradables, ya que el peligro no es proporcional a la intensidad elevada de los síntomas.

¿Cómo puede influir la ansiedad en la vida de una persona?

En Calma Al Mar, el centro en el que trabajo, he visto cómo la ansiedad elevada puede condicionar de manera muy significativa la vida de una persona. La ansiedad en esos niveles llega a ser paralizante e impide realizar las tareas del día a día de manera eficiente. También impide tener capacidad de concentración y generar pérdida de memoria.

Cuando una persona padece ansiedad o estrés en niveles muy altos, puede necesitar acudir a una baja laboral por ansiedad y estrés, debido a que esta inmovilización le impide realizar cualquier tipo de tarea. Vivir con ansiedad durante mucho tiempo resulta un desgaste mental, físico y emocional totalmente agotador.

Si la ansiedad llega a esos niveles tan altos, es posible que la persona experimente un ataque de pánico, que puede volverse recurrente a lo largo de su vida. El trastorno por ataques de pánico es uno de los problemas más habituales que atendemos en consulta y consisten en tener las crisis de ansiedad presentes prácticamente todos los días.

En niveles más bajos de ansiedad, la persona puede realizar su vida con cierta normalidad, pero experimentando alguno de los síntomas más característicos como pueden ser palpitaciones, taquicardia o presión en el pecho que, aunque no le impiden seguir llevando a cabo su rutina diaria, sí le dificultan que se encuentre tranquila y goce de buena salud mental y emocional.

¿Tienen tratamiento la ansiedad y el estrés?

Sí, tanto la ansiedad como el estrés pueden tratarse en sesiones de terapia con un profesional de la psicología.

Normalmente, ante ansiedades bajas o moderadas, solo con psicoterapia la persona ya mejora de manera significante y puede continuar con su vida normal sin volver a sentir esos niveles de ansiedad.

En casos más graves, donde estemos ante un trastorno de ansiedad, será también útil la medicación guiada por un médico, junto con las sesiones de psicoterapia para que el tratamiento sea más completo y efectivo.

¿También realizáis sesiones online para trabajar la ansiedad y el estrés o solo de manera presencial?

En el centro de psicología Calma Al Mar, realizamos tanto sesiones presenciales como sesiones online para trabajar los problemas psicológicos con los que acuden los pacientes a consulta.

Ambas maneras de trabajar resultan igual de efectivas y, además, tienen la ventaja de poder ofrecerle los pacientes la posibilidad de elegir cuál le viene mejor en función de su disponibilidad de horarios o ubicación geográfica. Generalmente, las personas que presentan estrés no tienen mucha disponibilidad de horarios y la consulta de psicología online es la opción que más demandan. En Calma Al Mar, atendemos diariamente a pacientes con ansiedad y estrés de diferentes partes del mundo. El tratamiento psicológico ha resultado ser eficaz para que todos estos pacientes se deshagan definitivamente de su ansiedad.

¿Hay algún rango de edad o perfil de paciente que acuda más a consulta por problemas de ansiedad?

Lo cierto es que no, la ansiedad puede aparecer y limitarnos la vida a cualquier edad y en cualquier circunstancia.

Sí es verdad que, cada vez más, observo un incremento de la ansiedad en la población más joven (entre 20 y 30 años), debido a su situación en trabajos precarios, o por encontrarse en paro, por no tener acceso a un alquiler asequible o por el consumo excesivo de redes sociales.