ORPEA implementa programas de musicoterapia

Las diferentes áreas de la salud como la enfermería, fisioterapia, medicina e incluso la odontología han determinado que la inclusión de música como actividad terapéutica ha contribuido a la obtención de resultados favorables en los distintos tratamientos aplicados.



Y es que este maravilloso arte ha logrado minimizar significativamente los estados de ansiedad en muchos pacientes, así como también incrementar el confort de quienes se encuentran recibiendo tratamientos de cuidados paliativos, terapias para la depresión, alzheimer, párkinson e incluso en tratamientos oncológicos.

Es por ello que varios centros ORPEA han integrado este tipo de terapia en pacientes de la tercera edad o con deterioro cognitivo, logrando resultados favorables en la mayoría de los casos.

¿En qué consisten las actividades de musicoterapia en los centros ORPEA?

Las actividades llevadas a cabo en los centros ORPEA se basan en incluir talleres de musicoterapia dirigidos a los distintos residentes del lugar, combinando la expresión corporal con la improvisación, e integrando, además, del uso de instrumentos de percusión o melódicos.

La melodía va a depender del objetivo requerido y de la condición del paciente a tratar. La idea es activar, relajar o inducir al sueño, aplicando los diferentes ritmos, y lograr con ello la mejora de la calidad de vida o estado de salud de los pacientes con deterioro cognitivo severo.

En cada sesión, los especialistas también utilizan la música para promover la comunicación y relaciones sociales, consiguiendo con ello satisfacer las necesidades no solamente físicas de este tipo de pacientes, sino también emocionales, mentales y cognitivas.

¿También se aplican terapias personalizadas de los centros ORPEA?

Si, los centros de ORPEA cuentan con una planificación paralela para ofrecer programas personalizados de musicoterapia, dirigidos a pacientes específicos, dependiendo de las habilidades y necesidades que estos manifiesten.

Por supuesto, valoran los gustos de cada paciente en cuanto a instrumentos y géneros musicales, integrando ritmos que no solo sirvan para la distracción de la persona, sino también para evocar sentimientos en cada pieza.

También dependen del grado de autonomía del residente del centro, entendiendo que muchos de estos están diagnosticados con demencia senil, alzheimer y parkinson, entre otros.

¿Cuáles han sido los resultados obtenidos con la musicoterapia?

La musicoterapia es un elemento que aporta grandes beneficios en personas de la tercera edad o adultos mayores, pero aún más en pacientes que padecen alzhéimer o deterioro cognitivo severo. Y es que diversos estudios han demostrado que la memoria musical es la última que se pierde, y por ello, cada sesión donde se incluya este arte funciona como un estímulo directo al cerebro del paciente.

En adultos mayores con diagnóstico de demencia, la música también actúa favorablemente, disminuyendo ataques de ansiedad y estrés, promoviendo estados de calma y contribuyendo a que la persona tenga sentimientos positivos, experimentando además momentos de conexión y lucidez.

La integración de estas prácticas se ha podido visualizar en un mayor bienestar de los pacientes, quienes han mostrado un mejor estado de ánimo, aumento de peso, disminución de estados de ansiedad, depresión y mayor participación activa en las distintas actividades programadas.



¿Cuáles son los beneficios de la musicoterapia para las personas mayores?

Son muchos los beneficios que ya hemos mencionado de aplicar esta terapia en pacientes de la tercera edad como puede ser en el caso de ORPEA. No obstante, queremos puntualizar aquellos factores que inciden directamente en el comportamiento y calidad de vida de este tipo de pacientes: Promueve la sensación de bienestar de la persona.

Es un excelente puente para lograr la comunicación entre personas a las que se les dificulta expresarse a través del habla, ya que promueve la expresión corporal y el lenguaje no verbal. Es una excelente forma de comunicar las emociones que puedan sentir estos pacientes y que no sepan cómo comunicarlo.

Cantar y estimular al paciente a tocar un instrumento musical, impacta favorablemente en lamejora de la memoria a corto, mediano y largo plazo. Contribuye a una mejor coordinación y psicomotricidad del cuerpo.

Las terapias de música son potenciadoras de las habilidades sociales y el refuerzo de la autoestima.

Sin duda alguna, la música es un arte que convertido en terapia logra objetivos ampliamente favorables en cualquier tipo de pacientes, además del bienestar integral, emocional, físico y psicológico.