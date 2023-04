Just Royal BCN ofrece actividades de team building de cocina para empresas

Las dinámicas de team building han venido cobrando mucha importancia en las empresas debido a sus comprobados y múltiples beneficios. Las organizaciones usan estas dinámicas para mejorar las relaciones interpersonales en sus equipos, reforzar la comunicación y fortalecer conceptos como el trabajo en equipo.

Este fenómeno ha impulsado el surgimiento de empresas dedicadas a la organización y gestión de este tipo de iniciativas. Un ejemplo es Just Royal BCN, una firma que organiza actividades team building de cocina para empresas. La marca las considera una estrategia vital para hacer crecer a las organizaciones de manera exitosa junto a sus trabajadores.

Un espacio ideal para las actividades de team building de cocina Just Royal BCN es un espacio de ensueño ubicado en el interior de una construcción clásica enclavada en pleno corazón de Barcelona. Los ambientes han sido acondicionados para el desarrollo de diversos eventos como talleres, reuniones de trabajo y actividades de team building de cocina para empresas. También ofrece un servicio de catering de nivel premium para toda clase de eventos.

Sobre el team building para empresas, el equipo de Just Royal BCN explica que cuenta con espacios para aforos de 8 a 40 participantes. Incluso pueden albergar a grupos más grandes en otros locales ubicados en Barcelona. El taller consiste en una actividad en la que la firma dispone del chef y un ayudante, quienes orientarán a los participantes en la actividad. Esta se puede desarrollar en inglés para grupos internacionales.

Asimismo, dispondrá de la mesa de trabajo, los ingredientes y los utensilios que van a ser necesarios para elaborar la receta. Cuando los grupos son grandes, son reorganizados en equipos de trabajo de 8 a 10 personas y cada uno contará con un chef asignado para dirigirlos. En todos los equipos se definen los roles que van a cumplir los integrantes en la dinámica.

Concursos, premios y mucha convivencia Estas actividades incluyen competencias entre los distintos grupos de trabajo. Un jurado compuesto por experimentados chefs evalúa aspectos como la presentación, el plato y el equipo que mejor haya trabajado. El ganador obtiene un premio y todos los participantes reciben un diploma.

Los portavoces de la firma indican que la dinámica dura aproximadamente 4 horas y puede incluir un tour por el mercado de La Boquería. En ese paseo de compras se enseña a las personas las virtudes de la gastronomía de las diversas regiones de España. Los participantes pueden degustar tapas, vinos y otras bebidas. Al inicio del taller se les da la bienvenida a los participantes con algún aperitivo.

Para el equipo de trabajo de Just Royal BCN, lo importante es que las actividades de team building saquen lo mejor de cada empleado. Que ayuden a florecer las cualidades de liderazgo que posee toda persona para que lo refleje en su actividad laboral. De esta manera, se consolidan los grupos de trabajo y se convierten en unidades más productivas.