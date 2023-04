Vender stock de una forma ágil y sencilla, con Mundial Stocks

La acumulación de mercadería excedente en los almacenes representa un verdadero obstáculo para las diferentes industrias. Existen numerosos ejemplos de fábricas cuyas colecciones de productos no se venden, liquidaciones de mercancía por varias razones o cierres de negocios donde se produce un exceso de inventario.

De esta manera, gestionar la ocupación de los espacios, apuntar a la reutilización de materiales y a la recuperación de lo invertido forma parte de un desafío logístico. En ese escenario, la empresa Mundial Stocks surge como una solución válida en España, gracias a ofrecer un servicio seguro de compra de stock en tiendas y fábricas.

Adiós al exceso de stock La acumulación del inventario en las empresas produce perjuicios e implica importantes pérdidas para los fabricantes, vendedores o distribuidores. Este tipo de inconvenientes generados por la no venta de stock, por ejemplo, puede traducirse en el deterioro de la mercadería o un vencimiento por la fecha de caducidad.

Frente al riesgo latente de una pérdida de la inversión, la firma Mundial Stocks dispone de servicios de todo tipo de compra de estocaje en el territorio español, con especial foco en la industria de la moda.

De esta manera, la iniciativa empresarial contempla la adquisición de todo aquel material que tiene abandonado y necesita desechar. Se especializa en la compra del stock descontinuado de textiles como camisas, sudaderas, pantalones y cazadoras.

Asimismo, también compra stock de calzado, cosmética, lencería, bisutería y complementos, entre otros.

El tamaño de los estocajes no representa un problema, dado que la empresa se ocupa de adquirir desde pequeños hasta grandes stocks de mercadería; para después ponerlos a la venta mediante grandes plataformas de e-commerce – de donde están afiliados – y así darles un nuevo uso en el mercado.

Vender stock de una forma ágil y sencilla Las empresas interesadas en desechar material que ya no les funcione o que inicien un proceso de liquidación o cierre de fábrica pueden contactar vía web al equipo especializado de Mundial Stocks.

Allí el contacto puede producirse mediante una llamada telefónica o el llenado de un formulario donde se debe describir a los agentes de venta el tipo de producto que se quiere vender y la cantidad aproximada del mismo. Además, el mecanismo requiere de una validación del stock por medio de una fotografía enviada por WhatsApp.

Cumplimentados todos estos pasos, la empresa efectúa una valoración de la mercadería y luego avanza en la oferta económica hacia el cliente.

Con un aval de más de 25 años de experiencia en el mercado, la plataforma de Mundial Stocks refleja valoraciones muy positivas por parte de algunos de sus usuarios. En este sentido, destacan las tasaciones que la firma les asigna a los artículos, así como también el trato personalizado del equipo de profesionales de la compañía.

En definitiva, Mundial Stocks encarna un sistema seguro, confiable y útil para la venta de estocaje en territorio español.