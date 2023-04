¿Por qué es importante un correcto desarrollo psicológico desde la infancia?

La infancia es una de las etapas más importantes en el crecimiento de las personas. Durante este periodo, se deben cuidar las correctas condiciones para su correcto desarrollo y resolver cualquier problema psicológico, para facilitar su adecuada maduración y capacidad para interrelacionarse con otras personas.

Hay personas que en su edad adulta desarrollan trastornos o traumas por no haber sido detectados y tratados en su infancia. En algunas ocasiones, resolver estos traumas es cuestión de meses u años, mientras que si se hubiesen atendido a tiempo la intervención podría ser de tan solo unas semanas. Los psicólogos recomiendan la prevención y atención temprana de cualquier problema psicológico que pueda haber en niños y adolescentes.

Para ello, muchas veces se requiere de asistencia psicológica profesional. Sin embargo, en este campo, no es lo mismo trabajar con adultos que con niños. Por ello, en estos casos, se necesita un especialista para menores, como los que ofrece Calma Al Mar, un centro que cuenta con un servicio especializado de psicólogo infantil Valencia.

Las directrices que debe seguir un especialista en psicología infantil Existen algunas pautas que marcan la diferencia a la hora de brindar terapia psicológica para niños. Muchos problemas psicológicos de la infancia no tienen prácticamente nada que ver con los desórdenes mentales de la etapa adulta y se requiere un conocimiento especializado para lidiar con estos problemas particulares de los infantes. Al mismo tiempo, estos conocimientos deben venir acompañados de la capacidad para conectar con los pequeños y de despertar en ellos la simpatía y confianza suficiente para que los pacientes se sientan cómodos y puedan abrirse psicológicamente.

Otro aspecto importante a considerar es la necesidad de crear un ambiente estimulante para los niños y adolescentes. En general, ellos huyen de los espacios incómodos, apretados y con poca luz. Es por ello que cuando se trabaja con determinadas edades se recomienda un entorno colorido, con juegos y estancias adaptadas para su tamaño y edad. Todo esto, además, se debe complementar con una comunicación clara y bien estructurada con los padres del menor, quienes necesitan un diagnóstico preciso y una explicación adecuada del programa de tratamiento que recibirá su hijo.

El mayor reto que tienen muchos profesionales de la psicología es implicar a los progenitores en el tratamiento. Cuando los progenitores ponen de su parte y dedican tiempo a la terapia, el tratamiento psicológico de sus hijos se vuelve más ágil y satisfactorio para todos.

Un centro que cuenta con todas las condiciones para atender a los menores Calma Al Mar es un centro que cuenta con todos los recursos para brindar tratamiento a los más pequeños en condiciones adecuadas. Sus especialistas en psicología infantil cuentan con amplia formación en el campo psicológico y, específicamente, en la atención a menores de edad.

Además, sus diferentes profesionales están colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia y cuentan con el aval de la Asociación Española de Psicología Sanitaria AEPSIS, una de las asociaciones de psicólogos de más prestigio en España. Todo esto les permite ofrecer una garantía de calidad en sus servicios, a la vez que su amplia experiencia en el área les permite conectar con los pequeños desde el primer momento.

Por su parte, sus instalaciones se caracterizan por generar un ambiente agradable que hace que los niños se encuentren mi a gusto, con habitaciones diáfanas, espaciosas y luminosas. En todas ellas, los pequeños se encuentran con un espacio que logra que la intervención psicológica profesional se haga de una manera natural e integrada en las conversaciones con ellos. Con todos estos recursos, este centro está en capacidad de tratar un amplio espectro de problemas psicológicos en los infantes, desde comportamientos agresivos, rabietas, miedos hasta situaciones patológicas como la enuresis, encopresis, problemas con el sueño, pesadillas y cualquier otro tipo de intervención psicológica en niños y adolescentes.

Además, el centro de psicología Calma Al Mar también proporciona atención online para padres que quieren resolver sus dudas con respecto a la salud psicológica de sus hijos. La atención online es una forma fácil de resolver preguntas y dudas desde cualquier parte del mundo.