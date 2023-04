¿De qué manera se puede consultar el CIRBE? ¿Se puede dar de baja?

Al solicitar un crédito o préstamo con una entidad financiera, las personas ingresan en lo que se conoce como CIRBE, la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Si bien esta declaración de datos no requiere ningún consentimiento, las instituciones financieras tienen la obligación de informar a las personas sobre la CIRBE y su alcance.

Desde Área Jurídica Global, el despacho de abogados que presta servicio en toda España, brindan asesoramiento sobre cómo solicitar la CIR y cómo darla de baja en el caso de que no corresponda.

El acceso a la CIR es un derecho de todos los ciudadanos y debe ser respetado Aunque la CIRBE no representa un registro de morosidad, el titular tiene el derecho de pedir un informe detallado de cada operación informada por las entidades con el código que las identifica, el nombre de la institución financiera y los riesgos pertinentes que la persona podría padecer si no paga en tiempo y forma.

La CIR del Banco de España se puede consultar enviando un correo a dicha entidad donde se debe incluir fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. También se puede concurrir personalmente al Banco llevando el DNI o un documento que sirva como identificación. Otra opción es realizar el trámite mediante la Oficina Virtual del Banco de España con DNI electrónico o firma digital.

El acceso a la CIRBE es un derecho que tienen todos los ciudadanos españoles y las entidades financieras deben respetarlo. Desde Área Jurídica Global, ayudan a que esto ocurra realizando las gestiones necesarias ante la aparición de errores en los informes de riesgos.

Área Jurídica Global contribuye a dar de baja la CIRBE El despacho de abogados Área Jurídica Global, que tiene como director a Javier López y como directora de desarrollo a Ariadna López, se encarga de facilitar la documentación que se requiere para dar de baja la CIRBE de forma presencial u online.

Para realizar el trámite presencial, se necesita DNI. Lo dan todo masticado para no preocuparse por nada.

En los tiempos que corren, conocer los derechos que se tienen ante las injusticias que puedan surgir de las entidades bancarias o financieras es un privilegio. Desde Área Jurídica Global, se ayuda a todos los consumidores.