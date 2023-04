Mejorar la calidad de vida de los autónomos con el conocimiento empresarial

Al abrir el libro ilustrado Autónomos. Guía ilustrada para ser tu propio esclavo, los lectores se encontrarán una viñeta donde una mujer le pregunta a un hombre: "¿Cómo gestionas el tiempo siendo autónomo?". Y él le contesta: "¿Qué tiempo?".

Parece ironía, pero esta es la realidad de los autónomos, según el último estudio de Simply Business: el 50 % han de cancelar planes al menos una vez por semana, un 24 % puede disfrutar de menos de 10 días de vacaciones al año y otro 25 % ha caído enfermo por estrés y exceso de trabajo.

Ciertamente, llevar un negocio es duro, requiere estar pendiente de encontrar nuevos clientes y de que los clientes actuales paguen; de negociar y contestar preguntas; rellenar formularios; pagar facturas, y una lista de quehaceres infinita. Todo, además de llevar a cabo el trabajo en sí mismo.

¿Cómo puede un autónomo mejorar su calidad de vida? Lo que muchos autónomos no saben es que no están solos. Existen infinidad de herramientas y conocimientos empresariales que, si se adquieren, no solo mejoran el día a día de los autónomos, sino que además ayudarán a que su empresa prospere y mejore.

El conocimiento empresarial es quizás la herramienta más infravalorada en todo negocio. Irónicamente, es también la más importante y la que diferencia un negocio bajo estrés de un negocio que funciona y crece.

En concreto, hay cuatro aspectos esenciales para llevar bien un negocio que todo profesional debería dominar, y que se tratan en el curso de Mejora Tus Beneficios.

El primer punto es aprender a controlar y reducir los costes, elegir las formas de financiación adecuadas y, sobre todo, controlar el flujo de caja. De hecho, la mayoría de empresas que quiebran dentro de los primeros 3 años, lo hacen por falta de estos conocimientos.

El segundo punto es gestionar al personal. Cuando una empresa tiene una alta rotación de personal, el cliente es el que se ve afectado y la empresa pierde en calidad de servicio y productividad. Esto puede ocurrir por varias razones, siendo la primera no saber identificar las aptitudes que los trabajadores realmente necesitan. La segunda es que el salario no sea competitivo en el mercado y los trabajadores a los que se está formando acaban yéndose a empresas que les pagan mejor. La tercera y última razón es que, en caso de tener a empleados buenos a los que se paga bien, el empresario no sabe manejarlos.

Gestionar correctamente y maximizar la eficiencia del personal es clave para poder expandirse, mejorar la productividad, reducir costes e incluso disminuir los accidentes laborales.

El tercer punto es la importancia del conocimiento de marketing y ventas. Si nadie conoce la empresa, no existe. El marketing no es un aspecto únicamente de multinacionales. Toda empresa necesita darse a conocer y, hoy en día, es aún más relevante para pequeñas empresas que para grandes. Entender y aprovechar cómo funciona el mundo del marketing, maximizar la inversión y luego ser capaz de convertir toda esta atención captada en ventas efectivas es vital para poder crecer. Además, es deseable poder diferenciarse de la competencia. Si se hace todo esto correctamente, se puede vender más dedicándole menos tiempo.

El último aspecto es la planificación correcta. Esto implica saber a qué hay que dedicarle más tiempo, y hacerlo correctamente. De nada sirve ir corriendo todo el día, con agobio, si al final se acaba en el mismo sitio porque se han dado vueltas sin sentido. Definir objetivos a corto, medio y largo plazo, implementar un plan de negocio, desarrollar un nuevo modelo de negocio o captar un nuevo segmento de clientes. Estos son los aspectos que diferencian aquellos empresarios que cancelan sus planes, porque no llegan, de aquellos que van al cine con su familia o se van de vacaciones todo el mes de agosto y repiten en diciembre y Semana Santa.

La inmensa mayoría de empresarios llevan su negocio sin estos conocimientos por un simple hecho: los desconocen. Esto les lleva a vivir con el agua al cuello y sufrir para llegar a fin de mes, cancelar planes y vivir para trabajar. Porque el trabajo no les permite vivir.

Adquirir estos conocimientos empresariales les da tranquilidad, estabilidad y les permite prosperar y empezar a trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Por suerte, ya no es necesario dejarse decenas de miles de euros o dedicarle años y años de estudio. Con el curso de Mejora Tus Beneficios, se pueden adquirir estos conocimientos en tan solo 10 semanas.