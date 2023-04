Honda Civic e:HEV y Civic Type R, premios de diseño Red Dot

Los premios de diseño Red Dot constituyen una distinción reconocida internacionalmente que pone en valor el diseño extraordinario de un producto por su estética, funcionalidad, inteligencia o innovación. Los ganadores, seleccionados por un comité de 50 expertos de todo el mundo que pone a prueba y evalúa a cada aspirante, reflejan los requisitos técnicos, sociales, económicos y ecológicos más recientes de los consumidores.

“Este año, Honda celebra su 75 º aniversario, y recibir varios premios de diseño Red Dot dentro de la categoría de Diseño de Producto por cuarto año consecutivo, para nuestra gama de automóviles y motocicletas es maravilloso, y un homenaje que avala nuestros procesos de desarrollo. Creemos en un enfoque único centrado en las personas para el diseño y la funcionalidad, y resulta gratificante ver ese enfoque reflejado en el contínuo reconocimiento que recibe Honda en los premios de diseño Red Dot”, declaró Toshinobu Minami, Chief Operating Officer del Design Center de Honda R&D Co. Ltd.

“Estos reconocimientos avalan a nuestros equipos de diseño e I+D, que son responsables de nuestros productos y se vuelcan en los usuarios —nuestros clientes— como el centro de su trabajo. Honda continuará creando diseños que aporten “emoción” a sus futuros productos, al tiempo que mantendrá este enfoque centrado en las personas».

Los ingenieros de Honda, basados en la filosofía de desarrollo de crear un «Civic emocionante», se centraron en cómo la estructuración exterior e interior podían aliarse, para ofrecer una experiencia renovada y más cómoda dentro del automóvil, y que les facilitase la vida a sus propietarios. El nuevo Civic e:HEV, el modelo que más recientemente ha adoptado la dirección de diseño único y minimalista de Honda, cuenta con una distancia entre ejes más larga, una línea de techo más baja y sofisticada, y una línea de cintura que permite incrementar la zona acristalada. Esto no solo mejora la visibilidad hacia el exterior, sino que ofrece también la misma sensación de espacio y ligereza que se siente dentro del primer Civic de la historia.

El principio de desarrollo de larga tradición de Honda que da prioridad a las personas frente a la máquina, ha derivado en un diseño moderno y centrado en el usuario, en el que se ha prestado una atención especial a los colores, los materiales de gran calidad, y los puntos de contacto táctiles para mejorar la experiencia del usuario. La ingeniosa estructuración del sistema híbrido dentro del chasis garantiza que, a pesar de su silueta deportiva, el espacio interior no se vea comprometido. El nuevo Civic TypeR, desarrollado bajo la premisa de crear el «Deportivo Definitivo 2.0», mejora las líneas elegantes y deportivas del Civic estándar al añadir pasos de rueda más anchos, llantas de 19 pulgadas, un estilo agresivo orientado a la pista, y un alerón trasero funcional que genera una auténtica carga aerodinámica. En el interior, el nuevo Type R rinde homenaje a sus emblemáticos predecesores, con alfombrillas rojas y asientos deportivos envolventes, además de una nueva palanca de cambios metálica en forma de lágrima, y un grupo de controles digitales específico.

En cuanto a las motocicletas, el modelo CB750 Hornet también se llevó a casa un premio dentro de la categoría de Diseño de Producto. El equipo de diseño de Honda concibió en Roma la CB750 Hornet como una nueva expresión contemporánea de belleza técnica, con líneas definidas y ángulos agresivos.

Además, la XL750 Transalp recibió los más altos honores del jurado de los premios Red Dot. El modelo XL750 Transalp, que marca el retorno de la marca Transalp a la línea de motocicletas de Honda después de casi una década, lleva a la cómoda y versátil crossover a una nueva generación de motociclistas.

Los logros de este año elevan el número total de premios de diseño Red Dot obtenidos por Honda a 13 desde el año 2020, incluido un galardón «Best of the Best» para el Honda e en 2020. Desde entonces, este modelo y la CBR1000RR-R Fireblade SP están presentes en el museo de diseño Red Dot Design Museum de Essen (Alemania), una de las exposiciones de diseño contemporáneo más significativas del mundo.

La frase del constructor Soichiro Honda: “Si contratas solo a personas que entiendes, la compañía nunca tendrá personas mejores que tú. Recuerda siempre que a menudo encuentras personas brillantes entre las que no te gustan demasiado”.