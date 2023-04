¿Por qué es importante la firma de contratos online?, por Factorymail

La tecnología ha avanzado de tal manera que, en la actualidad, las personas pueden realizar cualquier proceso desde sus hogares, ya que no tiene la necesidad de desplazarse. Esto ha afectado a todos los sectores y ámbitos, como la firma de contratos, una tarea imprescindible para las empresas que se puede llevar a cabo de manera online.

En este sentido, Factorymail ofrece sus servicios para que la firma de contratos online tenga una validez total y se pueda hacer con seguridad. Además, este proceso brinda grandes ventajas, tanto a los trabajadores como a los representantes de las empresas.

La importancia de la firma de contratación online La digitalización de los procesos burocráticos ha permitido a las personas realizar estas tareas a cualquier hora y día, desde la comodidad de sus casas. En el caso de las firmas de contratos online, la ventaja principal es la capacidad de poder prescindir de un desplazamiento físico con el fin de estampar una firma, que puede durar segundos. A su vez, esto supone para los firmantes un ahorro de dinero de forma directa (ya sea el presupuesto destinado al propio trámite) y de forma indirecta (ahorro en el desplazamiento o en el mismo tiempo que implica).

Asimismo, desaparecida la necesidad de trasladarse a un punto específico, las empresas son capaces de promover sus actividades por fuera de su jurisdicción. Esto supuso un incremento considerable en la adopción del formato de trabajo remoto, del cual las organizaciones han salido más beneficiadas, proporcionándoles a sus empleados una oportunidad laboral fuera de su país donde reside, sustentado lógicamente por una firma de contrato que se implementó de manera virtual.

Método de firma certificado con Factorymail Actualmente, las personas que se encuentran en desacuerdo con los nuevos métodos de firma virtual suelen desconocer los beneficios que genera o desconfiar de todo lo digital. Esto es entendible, ya que toda la información que se encuentra en internet si no se encuentra protegida puede ser robada por personas que tengan la intención de vender datos, chantajear a los representantes de las empresas, etc. Sin embargo, si se cuenta con una firma que proteja la seguridad necesaria a la hora de hacer cualquier trámite online, como es el caso de Factorymail, estos problemas no existen.

Para que esto sea posible, usa herramientas diseñadas específicamente para la firma electrónica de contratos, acuerdos y documentos, de manera que tengan total validez y seguridad. Además, el sistema provee un código personal (firma acordada) legalmente admisible, que es enviado de forma inmediata por SMS o por email. Asimismo, la firma de documentos permite más de un firmante, donde una vez firmado, se envía una copia del documento sellada y cerrada a cada signatario.

Con este sistema, Factorymail almacena encriptados y custodiados estos documentos, manteniendo protegida toda información de sus clientes.

Para poder acceder al servicio de firma de contratos ofrecido por esta compañía hay que estar registrado. El proceso de registro es muy fácil y se realiza completamente online a través de su web. Actualmente, la empresa tiene disponible una promoción que ofrece un código especial, con el cual adquirir créditos promocionales para un descuento en la contratación de este servicio. Este código especial es: FM en la opción “Comprar Créditos”.