NOÁTICA Programadores Informáticos ofrece un email integrado en el CRM para mejorar la productividad

El sector tecnológico experimenta avances y mejoras cada día que simplifican y optimizan las funciones de los sistemas informáticos en las compañías.

NOÁTICA Programadores Informáticos, una empresa de programadores informáticos, es un claro ejemplo de ello, ofreciendo soluciones tecnológicas innovadoras para empresas y pymes. Una de estas soluciones es el email integrado en el CRM o ERP, un sistema de gestión que mejora la eficiencia en el tratamiento de la información de los clientes y en la comunicación con ellos.

Cuáles son los problemas comunes en los sistemas de email de las empresas D. Ángel González, director de NOÁTICA, comenta los problemas más comunes en relación con la gestión de los correos electrónicos y CRM en las empresas. El sistema de correo electrónico es una herramienta de comunicación vital para cualquier empresa, sin embargo, muchas veces se experimentan problemas operativos y legales debido a la falta de integración con otros sistemas de gestión de la información. Uno de los problemas más comunes es la falta de información sobre los clientes. Con un CRM no personalizado, las empresas no pueden recopilar información detallada sobre los clientes, como su historial de compras, preferencias y necesidades. Esto dificulta la personalización de la experiencia del cliente y reduce la eficacia de las estrategias de marketing. Otro problema que plantea un CRM no personalizado es la falta de flexibilidad. Cada empresa tiene sus propias necesidades y requerimientos específicos en cuanto a la gestión de relaciones con clientes.

Un CRM genérico no puede satisfacer estas necesidades de manera efectiva y puede ser difícil de personalizar según las necesidades de una empresa en particular. Un tercer problema es la pérdida de oportunidades de venta. Las empresas que utilizan un CRM no personalizado no pueden ofrecer una experiencia única y personalizada a sus clientes. Esto puede llevar a la pérdida de oportunidades de venta, ya que los clientes pueden sentir que la empresa no está comprometida con su satisfacción.

Por último, continúa D. Ángel, la falta de integración del email con el ERP o CRM puede generar pérdida de tiempo y oportunidades de negocio. La búsqueda de correos entre las múltiples bandejas de los usuarios se vuelve manual y tediosa, lo que genera errores y retrasos en la atención al cliente. Así mismo, un agente que no tenga acceso a una cuenta de correo no podrá verificar información, afectando la calidad del servicio al cliente.

¿Por qué los CRM personalizados son la clave para el éxito empresarial? Un CRM personalizado es una herramienta empresarial que se adapta a las necesidades específicas de una empresa y de sus clientes. Permite a las empresas recopilar datos importantes sobre los clientes, como su historial de compras, preferencias y necesidades, y utilizarlos para mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas. En contraste, un CRM genérico no personalizado puede causar una serie de problemas, como la falta de información valiosa sobre los clientes y la incapacidad de satisfacer sus necesidades de manera efectiva.

Email integrado para optimizar procesos, tiempo y costes NOÁTICA Programadores Informáticos ofrece una solución a ello con el email integrado en sistemas de gestión empresarial a través del desarrollo a media de su equipo de programadores. Este tipo de soluciones personalizadas permiten centralizar todo el correo que se recibe en la empresa en un repositorio central de solo lectura para una fácil búsqueda y auditoría. El servicio ofrecido es completamente personalizado, lo que lo mejora la eficiencia y productividad y reduce los costes y tiempos. El objetivo de ello es evitar que los trabajadores pierdan tiempo consultando múltiples plataformas.

El enfoque principal de esta solución es permitir la gestión de todo el trabajo en un solo software, lo que ayuda a simplificar y acelerar el proceso de gestión de información y aumentar la eficacia de los empleados. La integración del sistema en las plataformas específicas de los clientes se realiza a través del código o API, y los programadores informáticos de NOÁTICA Programadores Informáticos son capaces de realizar esta integración en la mayoría de los sistemas ERP y CRM.

Finalmente, D. Ángel hace hincapié en que un CRM personalizado puede ayudar a las empresas a retener clientes y aumentar las ventas. Al ofrecer una experiencia única y personalizada a los clientes, las empresas pueden mejorar la satisfacción del cliente y retener a sus clientes existentes. Además, una experiencia personalizada también puede atraer a nuevos clientes y aumentar las ventas.