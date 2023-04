​Enrique González Arias: desde Uruguay hasta las profundidades de la ternura

Enrique González Arias - Uruguay, Montevideo septiembre de 1957-. Escritor, cronista, agente cultural, Directivo de Relaciones Públicas Internacionales en Casa del Poeta Peruano, miembro de la Directiva ASOLAPO Internacional, Embajador de la Paz del Circulo de Emb. Francia /Suiza, colaborador de As-arte Internacional y entidades Culturales Nacionales e Internacionales.

Distinciones: “Llave mágica del Machu Picchu” Asoc. Latina. De Poetas (ASOLAPO) y Gob. De Cuzco, “Premio Victoria” Uruguay – España, “Medalla Cesar Vallejo” Unión Hispanomundial de Escritores, “Medalla de Honor Rubén Darío ”Asoc. De Escritores y Artistas Del Orbe -Perú, Medalla “Al mérito Cultural” Gobierno de Cajamarca 2014. Medalla de Honor Casa Juan Montalvo de Ipiales Colombia 2016. “Premio Estrella del Sur”- Uruguay. “Premio Excelencia Literaria”(Perú) y Premio Nacional de Cultura en el Perú (febrero 2020). “Tea de Oro” Centro de Conocimiento Integral de Innovación de Bolivia –2020 julioCumbre Mundial de Emb. De la Paz en Perú Premio: Literatura 2021 “reconocimiento al Mérito Literario” Academia de Literatura Moderna y Instituto Raúl porras Barrenechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Mayo 2022. Congreso de la República del Perú por su Trayectoria y compromiso al desarrollo cultural del Perú Junio 2022, Reconocimiento en el grado de Doctor Honoris Causa en Literatura por la AcademiaLatinoamericana de Literatura Moderna y la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos. Entre otras.



De su obra editada: "Por el ciclismo desde aquí” (narrativa) “Con los mismos sueños de un clavel del aire” (narrativa y poesía),- “Muchacha viendo pájaros” (poemario),- “Poemas para viaje” (poemario) – “Estaciones”- (narrativa) “Sueltos al viento” (poemario), -“ El novelista y el trompo”, (narrativa) –“Geometría,- Sonia,-Lucía seria ese día” (narrativa).-“Mirando un día el día a día,” –“Poemas de emergencia,” “-Cartas a un adolescente” (novela)- “Vías del universo” (narrativa).-“EXISTIeron”.(poemario).-“Romanías de la vida” (Poemario) –“Elegías de auroras” (narrativa).-“Poeta descalzo” (poemario)Obra digital – “Vías del Universo”- ed. Roberto Agreda Maldonado (Bolivia). Feb. 2023.

La poesía del maestro Enrique González Arias nos demuestra no solo su calidad humana, también la belleza con la que, desde hace mucho tiempo ha venido fraguando su obra literaria. Misma que, creo yo, el autor la cincela con los martillos de la vida, la existencia y la contemplación de lo inefable. El autor, es capaz de entregarnos en sus versos una sobriedad profunda, una hondura épica y una técnica literaria quirúrgica que trasciende de las cotidianidades en la vida. Entonces, el poeta nos invita a conocerlo y nos dice:

Esta hora

La hora del espino En las flores de los árboles Llega con luna de nieve Mirándonos Sin hojas de otoño aún en los suelos Bu huellas de cuando aquellos pasos Siguiendo estos andares.

Se siente ese frío tenue En esta hora crispina Exacta del universo Hora de mirarte mirándome.

En la hora del espino Se caen mis ojos Buscando los tuyos Veo el mar, nuestro mar De siempre esperando Encontrándonos Sideralmente Sobre la arena con lamidos del mar Para siempre soniando.

El escritor, también nutre sus versos de dolor y agonía. Tales sentimientos, los deja salir con la libertad necesaria, sin que lleguen a vaciar sus venas y mucho menos su imaginación. La lectura continúa y el poeta nos dice:

Viendo

Vi los puñales Me clavé el mío Con el de ellos Para que no me dolieran. Vi los puñales Me reí y aún río No me vieron Solo se vieron.

Vi los puñales Matarme Sintieron la felicidad De mi muerte.

Vi los puñales En sus palabras Sus cuerpos desnudos En sus miserias No vieron su muerte y mi vida En su propia muerte.

Hay lugares que siempre los encontramos en nosotros, estos con el paso del tiempo nos habitan, recorren en nuestra piel y lo largo y ancho de cada sentido. El poeta es consciente de ello y se asume. Para finalizar la lectura, nos deja este hermoso poema:

Numeral

Venecia La del cuadro de mi casa El lago de cielo Era el horizonte de mis ojos Secreto y silencioso En que he roto el tiempo y el sol.

Conté dos en tres Y seis en mil Para llegar a vos Venecia En mi penitencia escolar Escapándome, encaramado en cada góndola Andándote Venecia La del cuadro de mi casa Al que me metí en mis largas penitencias Donde soñé jugar Libertades de libertad.

Del poemario: Poesía de Emergencia, 2018