La empresa italiana Airone Seafood también participará en la Seafood Expo Global de Barcelona, que se celebrará del 25 al 27 de abril

Del 25 al 27 de abril Barcelona acogerá la Seafood Expo Global, el encuentro comercial de productos del sector pesquero más importante del mundo.

El sector del mercado de productos pesqueros tiene la mirada puesta en Barcelona como punto de referencia, entre los protagonistas llegados de todo el mundo, la empresa italiana Airone Seafood también participará con un stand completamente renovado.

Airone Seafood se dedica desde 1994 al sector alimentario, en particular a la transformación, la producción y la comercialización de conservas de pescado a base de atún. La empresa cuenta con dos sedes, una en Reggio Emilia (Italia), donde se gestiona la parte comercial y la logística, y otra sede en Abiyán, en Costa de Marfil. En la sede africana, Airone Seafood transforma la materia prima, el pescado se procesa en el lugar de pesca exclusivamente a partir de ejemplares enteros pescados en el océano Atlántico.

Airone conoce bien la calidad y la importancia de la materia prima que transforma y por esta razón se preocupa siempre por mantener un elevado estándar de calidad realizando controles sistemáticos en toda la línea de producción. Esto le ha proporcionado prestigiosas certificaciones como Friend of the Sea, Dolphin Safe y MSC.

El atún es un alimento valioso, rico y completo desde el punto de vista nutricional, rico en hierro, potasio y vitaminas D, del grupo B y omega-3, es fundamental en nuestra dieta y está muy indicado para los deportistas. Airone cuenta con una cadena de producción integrada, sostenible y certificada y, para la empresa, la pesca sostenible se traduce en garantizar la disponibilidad y la calidad de los recursos naturales. We take care no es solo el eslogan de la empresa, sino también un pilar en el que basar sus decisiones para ofrecer en los supermercados un producto de calidad.

Airone ofrece sus propias marcas, pero también está presente con productos de marca blanca para la gran distribución organizada, ocupándose de todo el proceso de producción y enlatado. El ejercicio 2022 se cerró con un crecimiento del +15 % respecto a 2021. La empresa italiana da empleo a unas 1 500 personas, el 70 % de las cuales son mujeres, con una capacidad de producción diaria de 120 toneladas de pescado y 23 000 toneladas procesadas al año.

La Seafood Expo Global 2023 es la cita más esperada por todo el sector pesquero que, se espera, reciba a más de 30 000 profesionales llegados de todo el mundo. Airone Seafood le espera en su stand totalmente renovado con una superficie de 78 metros cuadrados.

Aquí es donde nos podrá visitar entre los nueve pabellones que albergarán el salón mundial: Stand «Hall 5 - Stand 5J301», donde se podrá conocer nuestra empresa y sus soluciones para la gran distribución organizada y donde, el miércoles 26 de abril a las 16:30, se ofrecerá un aperitivo al que, en palabras del director ejecutivo Sergio Tommasini: «están todos invitados».

Para reservar una cita con nuestro equipo, solo hay que inscribirse mediante el formulario que encontrará en la página web de Airone Seafood.