El Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza, ejecutado ya en más de un 60% , es uno de los más avanzados de España

El Plan de Sostenibilidad Turística trae 1,4 millones de euros a Sigüenza entre las anualidades de 2021-2023 y, como confirmó esta semana la comisión de seguimiento después de las explicaciones de su gerente, Arantxa Pérez, y de la visita a los distintos proyectos, le está dando una nueva dimensión al turismo hacia Sigüenza, siendo además, un soporte fundamental de la Candidatura de Sigüenza y su comarca a Patrimonio Mundial de la UNESCO. A lo largo de esta semana tenía lugar, en la sala de Juntas del Ayuntamiento de Sigüenza, la reunión de la comisión de seguimiento del Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza.

Suscrito mediante convenio entre el Ayuntamiento de Sigüenza, la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, trae 1,4 millones de euros a Sigüenza entre las anualidades de 2021-2023. El Plan incluía, de inicio, 18 actuaciones en diferentes ámbitos. Algunas ya han completado su ejecución, mientras que otras se han ido ampliando en unos casos y reorientando en otros, para adaptarse a las necesidades de la vida municipal.

En la comisión de seguimiento participaron la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez; Irene González, en representación de la Secretaría de Estado de Turismo; Patricia Pérez, en representación de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, y, por parte del Ayuntamiento, su alcaldesa, María Jesús Merino, y el concejal de Turismo, José Antonio Arranz. Fue la gerente del Plan, Arantxa Pérez, quien expuso el grado de ejecución de los diferentes proyectos definidos en el plan estratégico. Pérez informó que, a día de hoy, el grado de ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza se puede cifrar en algo más del 60%, siendo el de Sigüenza uno de los más avanzados de cuantos se aprobaron en 2020 a nivel nacional.

Las representantes del Ministerio y de la Junta de Comunidades expresaron a lo largo de la reunión, su satisfacción con el balance expuesto por la gerente. En los mismos términos se expresaba la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino. "El Plan de Sostenibilidad no sólo nos está trayendo la ejecución material de proyectos especialmente interesantes para Sigüenza y su comarca, además, también está cambiando la mentalidad del sector turístico en el municipio mediante la introducción de propuestas que mejoran nuestra oferta en este sentido, puesto que se adaptan a la forma de viajar hoy en día. El Plan está suponiendo un revulsivo que además está contribuyendo decisivamente a modernizar también la oferta de los establecimientos locales así como a diversificar los recursos disponibles, contribuyendo a la desestacionalización y a la descentralización", afirmaba Merino al término de la reunión.

Por otra parte, la alcaldesa también destacaba la capacidad de adaptación que está mostrando el Plan de Sostenibilidad Turística a la vida municipal de Sigüenza. "Pese a contar con unas directrices marcadas de inicio, el Plan también nos está ayudando muchísimo por su capacidad de adaptarse a la realidad cambiante del municipio, cuyos tiempos no se pueden prever con tanta antelación", destacaba, en alusión a cómo, gracias al Plan, el Ayuntamiento ha podido apoyar proyectos como el de la musealización de la Plazuela de la Cárcel para acoger la nueva sede de la Fundación Antonio Pérez, "dándole así un espacio al Arte Contemporáneo que nuestra ciudad no tenía y que hacía muchísima falta", o la capacidad que ha tenido para apoyar, llenando de contenido, el estreno reciente de la primavera en un recuperado Parque de La Alameda, "acercándolo a seguntinos y visitantes".

Además de la dación de cuentas del grado de ejecución, la comisión de seguimiento tuvo la oportunidad de comprobar, in situ, la evolución, o finalización, de algunos de los proyectos, como el del recién inaugurado Centro de Arte La Plazuela, o la nueva sala de realidad virtual, también ubicada allí, desde la que se muestra a los turistas el área de la Candidatura de Sigüenza y su comarca a Patrimonio Mundial desde otra perspectiva. La comisión también pudo disfrutar de la nueva señalización turística que ya sustituye a la antigua con otra, mucho más bonita, moderna (cuenta con sensores de monitorización de flujos) y adaptada para personas con discapacidad visual (QR en Braille y con audioguía). "Este, es otro de los proyectos esenciales para la Candidatura", apuntó Pérez en alusión a esta actuación.

Otros proyectos

Otro de los grandes proyectos que recoge el Plan de Sostenibilidad, ya muy avanzado y cercano a su inauguración, es el acondicionamiento de aparcamientos en la plaza del Castillo, eras y casco histórico, gracias al que, entre otras cuestiones, se ha renovado, todo el firme de los aparcamientos en las eras del castillo, convirtiéndolo igualmente, en espacio accesible.

Terminada su correspondiente fase administrativa está ya la actuación de la iluminación artística de la Plazuela de la Cárcel, que completará exteriormente la gran renovación interior y puesta en valor que ha vivido un edificio que languidecía en el desuso desde hace largos años.

En marcha está ya la adecuación del Mirador del Cid, promontorio elevado sobre la ciudad con maravillosas vistas a Sigüenza, que también está mejorando su accesibilidad, y que contará con aparcamientos.

Finalizado está ya el ámbito 4 de la Iglesia de Santiago, que se sufragó íntegramente con fondos del Plan, contribuyendo así a que el templo se convierta en Centro de Interpretación del Románico Provincial. Y lo mismo sucede con las rutas de senderismo y BTT. Gracias al Plan, Sigüenza cuenta ya con más de 400 kilómetros señalizados en diez rutas que unen la ciudad con todas sus pedanías. Esta actuación se está poniendo en valor y presentando a seguntinos y visitantes con una nueva oferta primaveral de rutas senderistas interpretadas que ha completado sus plazas a los pocos días de su lanzamiento.

Igualmente gracias al Plan, se han llevado a cabo actividades de promoción turística, como las Jornadas Micológicas, que incluyeron exposición, divulgación, rutas micológicas y degustación de setas y hongos; se ha puesto en marcha una yincana turística virtual, que fomenta el turismo cultural, mejorando la experiencia del turista y permitiéndole que conozca la ciudad y descubra interesantes datos y curiosidades mediante la resolución de enigmas desde el móvil a través de un juego de pistas digital. Asimismo, se han organizado Visitas teatralizadas conmemorando el IX Centenario de la Reconquista, un cuentacuentos navideño en formato videomapping y un Mercado de Navidad el pasado año. En el mes de abril, se celebrará el Festival Gastronómico Multicultural, también en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística.

Próximamente se llevarán a cabo ciertas mejoras en las pedanías de Sigüenza, como la reparación del pavimento de la Plaza de Palazuelos, la instalación de un aparcamiento también en Palazuelos, así como la adecuación del acceso y la visita al Castro de Castilviejo.

En FITUR, Sigüenza se convertía en el primer destino SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino) en la provincia de Guadalajara, de los más de 250 que hay en España. Y unos días después, los 16 establecimientos seguntinos presentados al Comité de Distinción del SICTED relativo al primer ciclo de formación, lo superaron satisfactoriamente, consiguiendo la distinción y por tanto también su sello de Calidad Turística. Todas estas empresas continúan el proceso en el segundo ciclo este año, y, además, otras siete se han adherido para iniciar la formación en el primero. Esta iniciativa, cuyo objeto es la mejora de la calidad en los servicios turísticos, así como la formación continua de los establecimientos adheridos, complementa el ya implementado Plan de Digitalización de empresas Turísticas.

En espera de su puesta en marcha quedan otras importantes actuaciones que también marcarán hitos turísticos en la ciudad, como por ejemplo, el soterrado del cableado en el casco histórico.