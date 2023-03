Para sumar de verdad, tenemos que estar todas. Una “corrección fraterna” para los nuestros

Dice mi amigo Carlos Sánchez Mato, hermano en la fe, desde las comunidades de base, y camarada en la lucha -él desde Izquierda Unida y yo desde Podemos-, que más que sumar, hay que multiplicar https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/sumar-no-multiplicar_129_10079837.html y que para “sumar de verdad, es imprescindible: que esté Podemos,

que no falten ni Izquierda Unida ni los Comunes

que formen parte Alianza Verde, Equo, Más País, Compromís y Anticapitalistas, y

que, además, no aparquemos la ambición de convencer a las fuerzas políticas que legítimamente aspiran a la independencia de sus naciones”

Yo, que llevaba tiempo queriendo publicar mi humilde opinión, y no lo había hecho, aprovecho la suya -que suscribo de cabo a rabo- para, si me apuras, añadir a las fuerzas sindicales de izquierdas (porque nos jugamos demasiado) y a toda esa gente que –individual o colectivamente- ya ha respirado con más optimismo que esperanza y afirmado que el día 2 de abril estarán en el Polideportivo Magariños acompañando a Yolanda Díaz.

Me refiero a: Barcelona en Común, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, Compostela Aberta, MÈS per illes Balears Chunta Aragonesista, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Por Andalucía, Unidas por Extremadura, Adelante Andalucía, Andaluces Levantaos, Batzarre, Esquerra Verda, Anova-Irmandade Nacionalista, Alto Aragón en Común, Recortes 0, UCE, Los Verdes-Grupo Verde, Izquierda en Positivo, Espazo Común, Izquierda por Almería, Coalición por Melilla, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana, Galicia en Común, Elkarrekin Podemos, Unidas Podemos Cambiar Europa, Compromiso por Europa…

Y hablaba de corrección fraterna porque me apena demasiado escuchar y leer en los chats más podemitas a gente a la que han logrado predisponer contra Yolanda, sin caer en la cuenta de que los medios de las cloacas y los intereses de los de siempre (incluidos los del un PSOE que vuelve a las andadas) es justo lo que pretenden. Lo hicieron para tratar de evitar el gobierno de coalición, y erraron; lo hicieron para evitar la formación de Unidas Podemos (buscando unos enfrentamientos entre IU y Podemos, y erraron; y espero que tampoco lo consigan esta vez.

Claro que Yolanda, a quien estimo y aprecio por haber compartido espacios y complicidades, creo que –aparentemente- se ha podido pasar con las pequeñas “afrentas” a U.P. ampliadas y deformadas hasta la saciedad para conseguir el objetivo del sistema. Pero como le comenté a Nacho Álvarez en la pasada Universidad de Otoño de Podemos celebrada en el Teatro Coliseum, el día que Pablo Iglesias pedía respeto a Yolanda, yo creo -y espero-que todo fuera una acertada táctica, habida cuenta del odio que este sistema ha conseguido implementar hacia Podemos, hacia Pablo e Irene y hacia tanta buena gente que ha logrado lo que nunca en este país.

Yo, que viví en propia persona el engaño del tándem López Garrido & Almeida con el affaire de Nueva Izquierda (¿lo recuerdan?, ¿lo del PDNI para deshacer IU y pasarse al PSOE?) no puedo ni siquiera pensar que Yolanda aceptara otra trampa así, ni que nos vendiera xD. Ni que quiera llegar más lejos de lo ya ha llegado haciendo historia. Es bastante más inteligente, y sobre todo, honesta que todo eso…

¿De verdad compañeros/as de Podemos creéis que Yolanda Díaz es capaz de una infamia tan rastrera como esa?... Sinceramente, yo no. Ni aunque a veces pueda parecerlo. Ni aunque lo aseguren desde mil tertulias. No me lo creo. Sigo pensando que todo es una táctica, y por cierto, de serlo, muy buena. Así se lo conté a Nacho ese 6 de noviembre y así espero que sea. Habrá primarias, habrá unidad y los vamos a parar.

Creo que estamos ante una emergencia nacional, no solo por la amenaza de las ultraderechas que ya tocan poder, sino por quienes no se presentan a las elecciones, copan los medios, crean los fakes, entontecen a mucha gente sencilla y quieren perpetuar un sistema que se creen de ellos. Y aquí incluyo al PSOE que con sus negativas a la derogación de la Ley Mordaza o del Concordato o sus zancadillas con la Ley de Vivienda… o los pésimos representantes como el Page que yo sufro en La Mancha, para que dar más detalles.

Y también creo que estamos ante una oportunidad histórica en la que superando el 15M y hasta ese bloque que hizo posible este gobierno de coalición, podemos crecer, re ilusionar y enganchar a mucha gente asqueada o cansada de las malas políticas y de los tejemanejes de los de siempre.

Pero lo que no me creo es que un acuerdo como el que hablamos, sea inalcanzable. Quizás mi querida Yolanda haya estirado demasiado la cuerda con lo que yo pienso ha sido una táctica para unir gente sin contar inicialmente con Podemos y quizás mis correligionarios se hayan pasado en exigir unas firmas previas, cuando las elecciones son en Diciembre y entonces iremos juntas, si o sí.

Y termino suscribiendo y citando al mismo con el que empecé cuando dice: “… quiero darle allí un abrazo a Ione (Belarra), a Pablo (Iglesias), a Irene (Montero), a (Ángela Rguez.) Pam, a Alejandra (Jacinto) y a tantos otros. Porque sin ellos y ellas, sin la militancia de Podemos, no vamos a ningún sitio. Pero tampoco sin Yolanda (Díaz), sin Izquierda Unida y sin todo el empuje que dan quienes no se cansan de soñar que esta vez (esta sí) va a ser la buena”. AMÉN