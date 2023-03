​Nueva concienciación en Valencia sobre el infierno animal

El próximo 6 de abril, sobre las 18:30, volvemos a hacer una concienciación animal en pleno centro de Valencia, por la zona de la catedral. Para apuntarse, se deberá escribir mediante Instagram a la página "València Animal Save" para así estar en el grupo interno de este acto.



Consistirá en mostrar mediante las pantallas toda la tortura y violencia de las industrias dedicadas a la explotación animal para experimentación, alimentación o vestimenta y por ello, una vez más las personas activistas mostrarán vídeos mediante pantallas mientras otras sujetan carteles.



La gente suele parar impactada ante toda la información oculta que se esconde tras los muros de granjas, laboratorios, mataderos o pesca, entre muchos otros, y por ello, las personas activistas que estamos fuera del círculo, informamos a la gente que nos quiere escuchar y siempre sin abordar a nadie.

LA TORTURA QUE SE ESCONDE TRAS LOS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

Huevos, carne, lana, pesca, pieles, cuero, experimentación animal, productos lácteos... Todos estos productos no vienen del aire y se llevan por delante la vida de millones de animales no sin antes vivir una vida miserable y angustiosa.

Por ejemplo, como voluntario en este colectivo hemos ido a hacer vigilias a las puertas de mataderos y, en cuanto a la industria cárnica, se ha documentado frente al matadero de Torrent cómo los cerdos llegan con heridas, amontonados en un camión como si fueran bolsas de basura, angustiados y sucios en ese oscuro polígono industrial en el que morirán una vez dentro con un terrible proceso.

También hemos documentado en multitud de ocasiones frente a un matadero de la Ribera Alta, la realidad de los pollos boiler que llegan en las mismas condiciones y son manipulados genéticamente para engordar rápido y matarlos con 40 días de "vida", que pasan amontonados en naves industriales entre excrementos y sin ver la luz del sol, a lo que se añade que no pueden mover las alas y todo el cruel proceso por el cual son grandes rápidamente.

El pasado fin de semana publicaba en un artículo de opinión que se hizo por este colectivo actividades por los animales marinos, que claro que sienten, como confirma una larga lista de estudios y la bióloga Rosa Más que profundizó en todo el cruel proceso de la pesca y el impacto medioambiental, entre otras cosas porque las redes de pesca suponen el 46% de plástico en el mar.

Esos animales mueren fuera del agua por asfixia con una tremenda angustia equivalente a que nos pusieran a nosotr@s bajo el agua para que fuéramos muriendo lentamente.

Se hizo una performance exclusiva de la pesca mostrando también los vídeos y una adhesión a la protesta frente al Oceanográfico que se lucra con la esclavitud y cautiverio, y manipula a la infancia para dar una falsa imagen de los animales.

Las industrias del huevo y la leche también matan siendo extremadamente crueles ya que las gallinas sufren prácticas como cortarles el pico, entre muchas otras cosas que suponen la manipulación genética. Y a los pollitos machos se les mata nada más nacer, ya sea agonizando en una bolsa de basura o triturados vivos en una máquina, puesto que no sirven para la producción.

Las gallinas viven en jaulas más pequeñas que un folion y las que te pone 'libres de jaulas', lo hacen amontonadas en naves industriales, como se demostró en la empresa "Huevos Guillem", que sirve a Mercadona, y en todo caso, las gallinas acaban en el matadero cuando no producen tanto.



En la industria láctea, en la que entra todo derivado lácteo, los terneros son separados de sus madres cuyo vínculo es el mismo que con las personas y los matan para que, precisamente, no se beban la leche que su madre produce para ellos y ellas, manipuladas genéticamente e inseminadas por la fuerza una y otra vez, acabando después en el mismo lugar que las víctimas de la industria cárnica cuyo impacto medioambiental es terrible, puesto que no tienen problema en arrasar con todo a nivel medioambiental y son de los que más agua gastan.

En la infancia, según los expertos, también es completamente viable y saludable este tipo de alimentación ética que precisamente busca un mundo mejor y sin que nadie tenga que sufrir, dando unos valores a la infancia de respeto a los animales sin distinción de especies y contribuyendo con ello a que tengan un futuro planeta en el que vivir si nos importan lo más mínimo.

Esto no es adoctrinamiento, adoctrinamiento es ponerle a Peppa pig en los dibujos y no decirles de dónde viene el jamón.

Precisamente a la infancia se le oculta todo el proceso que hay en la industria animal para coartar su derecho a generar empatía y no querer contribuir a lo que se suma que muchas niñas y niños aún sabiendo todo lo que hay, son forzados a comer carne haciéndose bola e incluso vomitando ya que como es lógico, no ven un trozo de comida, como podría ser el seitán y ven un ser vivo que quería vivir y que reventaron para acabar ahí innecesariamente.

ALTERNATIVAS VEGETALES Y DELICIOSAS

El veganismo no es nada privativo puesto que simplemente hay dos cosas que no comemos: animales muertos y derivados de animales. Hay sabores espectaculares e incluso también imitaciones de los mismos productos de origen animal.

Embutidos y carnes veganas además de seitán o la soja texturizada que poniéndola 15 minutos antes a remojo se hincha y el sabor es delicioso, a mejor precio, sostenible y de manera ética.

En cuanto a la pesca, el omega 3 se puede obtener de muchas maneras con diferentes algas, nueces o sustitutos veganos "del mar" (varitas de merluza, gambas, calamares, salmón, atún y de todo con el mismo sabor).

Respecto al huevo, las tortillas de patata veganas quedan deliciosas, por ejemplo, con harina de garbanzo y no tiene nada que envidiar evitando toda la situación anteriormente expuesta, al igual que existe el agar agar, aquafaba y otras alternativas para la repostería que queda incluso mejor.

Respecto a la industria láctea, queso vegano, bebidas vegetales, lácteos veganos y todo tipo de alternativas deliciosas.

NUTRICIÓN, MEDIO AMBIENTE Y HAMBRE EN EL MUNDO

El veganismo siempre es por ética con la injusticia que atraviesan los animales traídos masivamente al mundo para vivir un infierno, pero beneficia al medio ambiente puesto que son las industrias, como he dicho antes, las que más arrasan con todo a nivel medioambiental.

A nivel de salud es completamente saludable en todas las etapas de la vida, como confirma la Asociación Española de Pediatría o la Academia Americana de Nutrición y Dietética, entre muchas otras.

En Instagram, se puede seguir la página "nutricionistas veganos" y así ya dejamos de tener información vinculada a la gran mentira que el sistema quiere que aceptes.

"Mucho preocuparos por los animales, pero los niños que pasan hambre en el África no os importan", son algunas de las idioteces que tenemos que leer en redes sociales, y me parece bastante miserable utilizar la muerte de niños en el tercer mundo por parte de una persona que no hace nada por ellos y, además, cuando también es responsabilidad del consumo animal, puesto que en el mundo existen millones de animales más que humanos, y si no se trajeran todos esos animales para ser explotados, habría recursos más que de sobra para que nadie pasara hambre y, en consecuencia, el hambre en el mundo también es culpa del consumo animal.

Crueldad absoluta a los animales, angustiosa muerte, impacto medioambiental brutal, hambre en el mundo y problemas de salud, es lo que conlleva consumir animales o derivados a pesar de que tenemos más alternativas vegetales que nunca, como he profundizado anteriormente.



Te recomiendo apuntarte a este acto si eres una persona ya concienciada o presentarte allí si no lo estás, pero tienes interés en que te informemos de cómo ser un poco más justos en este mundo sin valores ni escrúpulos.

Escribe mediante el Instagram a "València Animal Save".