Aviación: balance de 2022 y retos para 2023

En la actualidad, el sector de la aviación se desarrolla en un mundo en constante cambio, en el que estamos viendo cisnes negros emerger constantemente y cambiar el paradigma de acción de las empresas en particular y de la economía en general.

En este contexto, presentamos un resumen de lo vivido en aviación en 2022 y los retos que se presentan en 2023.

Balance de la aviación en 2022

El pasado año fue, sin duda, un año de grandes expectativas para el mundo de la aviación, ya que se trataba del primer año en el que se vislumbraba un ritmo de vida sin un ataque virulento de la pandemia.

Sin embargo, en febrero de 2022 se desata la guerra en Ucrania, una situación que desestabiliza el pulmón financiero europeo, dando paso a graves problemas de abastecimiento, crisis energética, fluctuaciones en los precios, inflación, caída de las principales bolsas del continente, etc.

Pese a todas estas desavenencias, registramos grandes hitos en el sector, entre los que destacamos:

Un volumen de tráfico de aviación en crecimiento, con un repunte que se acerca a los niveles prepandémicos de 2019.

Los viajes en avión privado en España crecen un 9% en 2022 con respecto al año anterior. Esto sitúa al país en el quinto puesto europeo en volumen de vuelos ejecutivos, con más de 120 000 vuelos privados operados.

Airbus consigue un balance positivo de entregas, un 8% superior al volumen alcanzado en 2021. En palabras de sus dirigentes, aunque inferior a la esperada, es una cifra a celebrar teniendo en cuenta la complejidad en la que se desenvuelve su actividad.

Objetivo 2050: Un horizonte plagado de desafíos

2050 es un año lleno de metas ambiciosas para la aviación en Europa. Este año es el que se ha fijado como horizonte para que el tráfico aéreo europeo se equipare al volumen previo a la pandemia del Covid.

También, al igual que para el resto de vías de transporte, este es el año en el que se tendrá que alcanzar la neutralidad climática en la aviación, tal y como se recoge en el Pacto Verde Europeo firmado en junio de 2021.

Retos en aviación para 2023

Con esta hoja de ruta trazada, 2023 es un año clave en la consecución de estos objetivos, en el que se echarán a andar o se consolidarán muchas iniciativas para alcanzarlos.



Sostenibilidad: Son muchas las aerolíneas e instituciones dentro del mundo de la aviación que han dado pasos para avanzar en la investigación sobre biocombustibles y alternativas al combustible utilizado comúnmente. Esta fuente de combustibles fomentará también la economía circular, al reutilizar deshechos producidos por grandes compañías industriales. Los pasos iniciados en los años anteriores deberán afianzarse en 2023.

Son muchas las aerolíneas e instituciones dentro del mundo de la aviación que han dado pasos para avanzar en la investigación sobre biocombustibles y alternativas al combustible utilizado comúnmente. Esta fuente de combustibles fomentará también la economía circular, al reutilizar deshechos producidos por grandes compañías industriales. Los pasos iniciados en los años anteriores deberán afianzarse en 2023. Servicio: los retrasos de los aviones de las grandes compañías aéreas han ocupado las portadas de los principales medios de comunicación este primer trimestre de 2023. Los grandes problemas de insatisfacción de los clientes con la oferta de vuelos comerciales ha empujado a muchos a consultar el precio de un jet privado y valorar su contratación, ya que en muchas ocasiones el tiempo perdido y los trastornos ocasionados por estos contratiempos se han traducido en pérdidas económicas importantes para colectivos y empresas.

los retrasos de los aviones de las grandes compañías aéreas han ocupado las portadas de los principales medios de comunicación este primer trimestre de 2023. Los grandes problemas de insatisfacción de los clientes con la oferta de vuelos comerciales ha empujado a muchos a consultar el precio de un jet privado y valorar su contratación, ya que en muchas ocasiones el tiempo perdido y los trastornos ocasionados por estos contratiempos se han traducido en pérdidas económicas importantes para colectivos y empresas. Stop estacionalidad: Ante una nueva realidad, surge una nueva forma de viajar, y es que con la subida del coste de vida y la apertura de paradigmas que ha traído consigo el Covid, son muchas las personas que se plantean viajar de otra forma. Esta nueva tendencia de viajes no estacionales consiste en aprovechar buenas ofertas en cualquier momento del año y a cualquier parte del mundo y adaptar su estilo de vida a este viaje, contemplando opciones como el teletrabajo.

Ante esta creciente búsqueda del mejor precio, los agentes de aviación se enfrentan a un reto de gran envergadura: ser lo más competitivos posible en un mercado que transita por una crisis energética, subida de precios, etc.



Si 2022 consiguió ser un año de grandes resultados pese al contexto vivido, no cabe duda de que 2023 se perfila como un año prometedor para el impulso del sector, siempre y cuando sigan movilizándose las acciones ya impulsadas y no se pierdan de vista las metas medioambientales y de negocio previstas para 2050.