¿Qué sorpresas se verán en las bodas de este año?

Las tendencias de boda de este año continúan en la línea de años anteriores, pero han evolucionado hasta convertirse en macro eventos. La personalización y el esfuerzo por ser el más original han llegado para quedarse en el sector nupcial.

Bodas al aire libre Este tipo de celebración sigue siendo un sí en toda regla, son una gran preferencia por parte de los novios. Un espacio que, además, resulta mucho más fácil de decorar. De tal forma que, si ese sitio está repleto de motivos verdes, la tendencia será crear una boda mimetizada con la naturaleza, mientras que, si el lugar es rústico, los elementos campestres no pueden faltar.

Viernes, el mejor día para celebrar Las parejas eligen este día por la disponibilidad de los proveedores, porque siempre se pueden encontrar más opciones, y por las ventajas económicas que ofrece, ya que hay descuentos por ser un día menos solicitado. Además, los invitados podrán disfrutar de todo el fin de semana para descansar después de la celebración y los novios podrán compartir unos días más con sus seres queridos, antes de regresar a sus casas o marcharse de viaje de novios.

Destination Weddings o bodas destino Las celebraciones en lugares diferentes a donde vive la pareja serán más comunes de lo que se cree. De hecho, en abril de este año, Me dicen Susanita celebrará una boda suiza-americana en Alcalá de Henares, en la que los invitados disfrutarán de experiencias gastronómicas y culturales diferentes a las habituales.

Primero la fiesta y luego todo lo demás Invertir en una buena fiesta es algo que muchas parejas tienen muy claro que quieren hacer. Nadie puede negar que a las bodas se va a disfrutar, y quieren que su celebración se recuerde por lo bien que se lo pasaron los invitados. Esto incluye que cada vez haya más montajes audiovisuales con escenarios y luces, que se acorten los banquetes y que se cuide mucho la elección e inversión en la musicalización, no solo escogiendo a un gran DJ, sino también incluyendo orquestas en vivo, que dan un toque aún más festivalero a la celebración.

La "hora loca", una de las tendencias de bodas más divertida Una "novedad" más que habitual para Me dicen Susanita, ya que en cada una de las bodas que organiza se incorporan, en un momento específico de la fiesta, atrezzo, jeringuillas con chupitos, capas con luces de neón, palos LED y otros accesorios para subir los ánimos de todos los asistentes. Además, este 2023 no va a faltar el rincón glitter bar junto con un fotomatón, que servirán para crear recuerdos de este día tan especial.