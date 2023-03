Tras revolucionar la forma de comunicar, EBENET, la agencia de marketing deportivo, llegó a la liga española y la Kings League

El mundo del marketing deportivo y comunicación de atletas ha sumado un nuevo referente. EBENET, agencia de marketing deportivo, estableció su impronta en la gestión de la comunicación convirtiéndose en una de las líderes en la región trabajando para más de 150 deportistas e instituciones.

EBENET cambió la forma de contar el deporte. A partir del advenimiento de las redes sociales, la agencia entendió que había que modificar las bases de la comunicación y las vías posibles para vincular a deportistas e instituciones con los aficionados y las marcas. “Cambió el paradigma de la comunicación. Hoy son los protagonistas los que hablan y en muchos casos antes que los medios. Si se presta atención a las noticias, son cada vez más aquellas que hablan de lo que pasa en las redes sociales”, afirmó Ignacio Pacheco, CEO de EBENET.

Su punto de partida para trabajar de una manera profesional la imagen de un atleta es verla directamente como una marca. Lo que se comunica es, justamente, lo que sucede con ella. Ya no hay interlocutores, es el deportista quien cuenta lo que ocurre y son los medios quienes lo amplifican.

Presencia en la liga española y la Kings League Europa, sede de los torneos más exigentes, es el continente con más jugadores de EBENET distribuidos en los distintos territorios. La agencia no solo está presente en las 5 ligas TOP como España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia, sino también acompaña a futbolistas en Portugal, Grecia, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Ucrania y Rusia. Precisamente, son 12 naciones que se dividen entre los 35 futbolistas que posee la agencia en tierras europeas.

Desde 2023, la agencia también comenzó a trabajar en la comunicación de El Barrio, equipo presidido por Adrián Contreras en la Kings League, la cual consiste en una competición de fútbol 7 fundada en 2022 por Gerard Piqué en colaboración de Ibai Llanos y que ya reunió millones de fanáticos pendientes de cada encuentro. EBENET aportó al equipo diseños profesionales y de lujo para comunicar no solo lo acontecido dentro del rectángulo de juego, sino también todo lo que ocurre en la previa y el post. Así, la empresa ayudó a posicionar a El Barrio como el segundo club del torneo con más interacciones totales en Instagram, con 1,04 millones durante enero 2023.

La distinción de EBENET Si bien lo más importante en la carrera de un jugador sucede dentro del campo de juego, su comunicación es fundamental para potenciarlo. Para ello, crear una estrategia comunicacional es esencial a la hora de forjar lazos entre el público, el deportista y las marcas y, con esa intención, trabajan con medios tradicionales y digitales para ayudar a cada deportista a tener una mayor visibilidad pública.

Las redes sociales promovieron un espacio cotidiano de cercanía y espontaneidad que resulta atractivo para las marcas. Actualmente, la profesionalización de la comunicación es tan vital como un buen descanso o una buena alimentación y las distintas plataformas son, en definitiva, el mayor nexo entre los deportistas y los fans. Ahora bien, ¿dónde ponen el ojo para lograr un perfil profesional en cada atleta?

En EBENET cuentan con un equipo de trabajo que analiza las métricas de cada deportista para brindar mayores soluciones. Las interacciones son un pilar fundamental en las mediciones diarias. Además del crecimiento de seguidores de los deportistas, se busca aumentar la cantidad de comentarios y likes en las publicaciones, con el objetivo de afianzar el vínculo del protagonista con los aficionados. Por cierto, sus clientes tienen mayor engagement que la media y un crecimiento mensual cercano al 5 %.

“Un deportista que comunica bien, se posiciona mejor en comparación a aquellos que no lo hacen. Todos los atletas que trabajan con nuestra agencia tienen mejores resultados que el promedio, sus redes e interacciones son superiores a la media”, completó Ignacio.

Para lograrlo, sienten vital contar el día a día de cada deportista y narrar lo bueno e interesante que viven en su rutina. A través de la fotografía y el diseño, producen perfiles armónicos que se destaquen, ayudando a captar la atención de directores deportivos y marcas. De esta manera, fidelizar al público con diseños modernos y vídeos dinámicos para contar diferentes momentos de la carrera de una forma completamente entretenida sin perder de vista, nunca, el perfil profesional del atleta.

En definitiva, además de ayudar a los jugadores a mostrar su rutina diaria y su vida social de una manera profesional, EBENET se enfoca en la importancia de la fidelidad del deportista con sus seguidores, para así, abrirles la posibilidad de monetizar sus espacios. El acompañamiento no se limita al período de competencia: la agencia de marketing deportivo en la región también está presente en las bienvenidas o despedidas de los mercados de pases. En conclusión, marcar presencia de principio a fin, como dice la compañía, “contando el deporte de una manera diferente”.