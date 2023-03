Witizz patrocina de nuevo a la Asociación Atlética de Móstoles

Las acciones de la clínica dental Witizz no solo se limitan al campo de la odontología. El centro comprometido con la salud de forma integral renueva un año más el patrocinio con la Asociación Atlética de Móstoles con la finalidad de acompañar a una destacada institución deportiva de la zona.

Esta entidad está adherida a la Federación de Atletismo de Madrid y a la Real Federación Española de Atletismo. Su principal objetivo es formar a distintos jóvenes tanto a nivel personal como en el atletismo. En esa línea, la acción de Witizz busca mostrar su apoyo a esas ideas, a la vez que busca fortalecer el mensaje del cuidado de la salud permanente.

Bienestar general: deporte y salud Desde la clínica Witizz, defienden el valor de la práctica deportiva para el cuidado de la salud de forma integral, sobre todo pensando en las futuras generaciones.

El desarrollo de nuevos atletas no solo requiere el compromiso de la institución que los cobija, sino también de todo su entorno. La clínica dental apuesta por esto, renovando su compromiso con toda la comunidad de Móstoles.

Por su parte, desde el ámbito de la salud, Witizz tiene como objetivo el desarrollo de una odontología más empática, cercana y responsable, sin dejar de lado la última tecnología y el trabajo con medios humanos de gran nivel. En esta línea, la política de la institución se orienta a ofrecer servicios odontológicos para todos, es decir, que estén al alcance de la sociedad en general.

Promover el deporte en Móstoles El acto de patrocinar un evento o una institución en cualquier ámbito, no solo tiene que ver con aportes económicos para lograr una mayor visibilidad en el mercado, sino también con la difusión de ciertos valores institucionales.

Estos últimos son importantes para las actividades diarias que lleva adelante la clínica Witizz, que busca consolidarse en el mercado a partir de la responsabilidad en cada servicio brindado al paciente, el trato personalizado y comprometido y el acompañamiento permanente en todo el proceso.

Esos valores que tiene la institución coinciden con los de la Asociación Atlética Móstoles, que busca guiar a los jóvenes en el deporte y acompañarlos durante la formación como atletas. Con más de 30 años de existencia y múltiples galardones, el club busca el desarrollo de diferentes disciplinas atléticas en Móstoles y la participación de los deportistas en diferentes competiciones.