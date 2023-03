El director general de Armamento y Material liga el desarrollo de las tecnologías en seguridad y defensa con la generación de riqueza y empleo

El director general de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa pone de relieve la importancia de la colaboración para el desarrollo de la industria de seguridad y defensa, durante un nuevo Desayuno con el Clúster El Clúster Marítimo Español (CME) celebró su primer Desayuno con el Clúster del año con el almirante Aniceto Rosique Nieto, director general de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa, como invitado, quien afirmó en relación a los nuevos desafíos en seguridad y defensa que "tenemos la capacidad si unimos fuerzas, lo que no tenemos es músculo". En referencia al tejido industrial español, Rosique explicó que nuestra industria tiene capacidades para abordar los nuevos desafíos que entraña la coyuntura desatada con la guerra en Ucrania y el impulso de las estrategias de seguridad y defensa europeas.

Una guerra que "ha tenido consecuencias políticas y económicas para los países de la región, pero que también ha trastocado la geopolítica mundial, obligando, entre otras cuestiones, a revisar las estrategias de seguridad y defensa de muchos países", explicó Alejandro Aznar, presidente del CME, durante la presentación del invitado. El conflicto "ha provocado una reacción en cadena de los países de la Unión Europa, que anunciaron cambios significativos en la política y el gasto en defensa. Entre ellos, el nuestro, anunciando el Gobierno de España el aumento de la inversión para garantizar nuestra seguridad. Además, tras la cumbre de Madrid, este también es el compromiso adquirido por los socios de la OTAN, cuyo objetivo es alcanzar una inversión del 2% del PIB para el 2030".

En este nuevo contexto de políticas que apuestan por la seguridad y defensa, el director general de Armamento y Material comenta la necesidad de crear un entorno "win to win" con un sistema donde exista competición y cooperación simultáneamente. Tras poner en valor el papel que juegan los clústeres en esta línea, afirma que su dirección general "está vigilante" de todo lo que se está haciendo y ver cómo pueden trabajar con ellos, momento en el que aprovechó para agradecer al CME poner a su disposición el foro en el que dirigirse a la industria del sector marítimo.

Después contextualizó el panorama actual, donde estamos inmersos en una carrera armamentística que de manifiesto la necesidad de crear una industria de defensa competitiva para dotar a nuestras fuerzas armadas de los recursos y tecnologías que precisan y que le permitan estar a la vanguardia. Rosique afirma que países como China están en esa carrera y tras citar las tecnologías de defensa del futuro, según la visión de la OTAN, explicó que todas tienen un factor en común, y es que "son duales". El almirante ligó el desarrollo de estas tecnologías en seguridad y defensa con la generación de riqueza y empleo, así como la necesidad de que tengan aplicación civil, para que pueda hacerse una transferencia de conocimiento y la defensa ejerza de fuerza tractora de la economía.

Colaboración

Uno de los aspectos más destacados por Rosique durante su intervención fue la necesaria colaboración público privada. Para impulsar el ecosistema de la defensa, según el almirante, hay que poner el foco en cuatro ámbitos: la estrecha colaboración con la industria; el desarrollo de tecnologías duales; la estrategia de participación nacional en las organizaciones en las que estamos; y los procesos más ágiles de incorporación y ciclos más rápidos.

También afirmó que se debe poner énfasis en la diplomacia de defensa, centrada en la OTAN y las relaciones trasatlánticas con Estados Unidos. En este sentido, y precisamente por la situación desencadenada por Rusia, entre otros motivos, se ha desencadenado una revisión de la estrategia industrial de defensa. Un tema que afecta a las estrategias conjuntas de seguridad y defensa del consejo de la Unión Europea o en el propio marco de la OTAN.

En el ámbito de la colaboración trasatlántica, Rosique destacó el papel de DIANA, un Acelerador de Innovación de Defensa para el Atlántico Norte, que, junto con el Fondo de Innovación en Defensa Multinacional, se pretende unir a los gobiernos, el sector privado y el mundo académico para reforzar las tecnologías en seguridad y defensa. En este sentido, Rosique destacó que se está trabajando en centros de ensayo y se quiere incorporar más a través de las universidades españolas.

Respecto al fondo, del que España es partícipe, se trata de un fondo multisoberano de capital riesgo, dotado con 1.000 millones de euros, y que busca apoyar el desarrollo de una comunidad de innovación trasatlántica. Este capital se invertirá en empresas emergentes que se encuentren en fase inicial y en otros fondos de tecnología profunda alienados con sus objetivos estratégicos.

Metidos en materia de inversión, el almirante comento el presupuesto en defensa y su evolución, poniendo de relieve que la realidad es tozuda y ahora todos se "han puesto las pilas" con la guerra de Ucrania. En nuestro país, la dotación presupuestaria de este año garantiza el sostenimiento de los sistemas, y lo menciona como una de las ventajas del crecimiento del presupuesto, porque hasta la fecha no había sido así. Esto supone no sólo evitar el envejecimiento de los equipos, sino la actualización de los mismos.

Rosique finalizó comentando que el incremento de trabajo que suponen los nuevos programas se ejecutará a través de la colaboración con todos los actores. Además, explica que su dirección general está fomentando precisamente esa colaboración con otras instituciones, clústeres, empresas, etc. Tanto al comienzo de su intervención como en otros momentos de la misma, el almirante quiso poner en valor el papel de los clústeres, destacando su importancia para dinamizar las relaciones en los sectores y conectar a las partes implicadas, tal y como hacía el CME.

Vídeos

Desayuno con el A. D. Aniceto Rosique Nieto