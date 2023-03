Se vende en Europa la obra de Luly Santos

Gracias a las gestiones realizadas por GCO SPAIN, agencia española que representa actualmente a la pintora de Monterrey, México.

Luly Santos Se ha concretado la venta de una de sus obras en Europa. La transacción comercial se realizó ante notario con la entrega al comprador de la debida documentación legal sobre el registro de la obra de arte en el departamento de cultura de Mexico.

Luly Santos empezó con GCO su andadura en el año 2022 cuando firmó contrato de representación para Europa con dicha galería de arte cuya especialidad es la de ser una agencia de representación personalizada para artistas hispanoamericanos.

Luly Santos de la mano de GCO participará este año 2023 en varias ferias de arte internacionales entre las que destacan las que se celebran en el mes de mayo en Alemania, España y Grecia.

La profesionalidad de GCO España en la representación de artistas, hace que trabajen con artistas profesionales y emergentes que desean profesionalizarse. Esto se debe sobre todo a la manera en que Galería Carey Oficial consiguen que los artistas se sientan como en su casa y estén bien asesorados en temas de: propiedad intelectual, fiscalidad y las nuevas tecnologías artísticas del siglo XXI.

Este punto clave para la profesionalización artística es del que se ocupan personalmente:

Aaron Henriques, director de GCO SPAIN, quien además es compositor, músico y productor en eventos culturales de diferentes ámbitos, desde hace más de 20 años y que cuenta con una amplia trayectoria artística, por lo que, gracias a su dilatada experiencia, comprende perfectamente las necesidades e inquietudes de los artistas que representan y los asesora profesionalmente, para que puedan alcanzar sus objetivos profesionales.

Por otro lado Aida Briones, curadora de GCO, la cual cuenta con una experiencia de varios años en la organización y producción de exposiciones individuales y colectivas tanto físicas como digitales en distintos recintos y que ha representado a GCO y sus artistas en varias ferias de arte. Cuenta con la experiencia y profesionalidad más que suficiente como para conocer el mundo del arte desde la perspectiva del artista y del consumidor habitual de arte, puesto que además de curadora de la galería trabaja como diseñadora gráfica e ilustradora freelance. Como ella misma dice, si no vende no come.

Por este motivo principal sabe la importancia que requiere entender al cliente y al amante del arte, el cual a través de sus adquisiciones apoya directa e indirectamente al artista para seguir creciendo.

Este tándem junto con el resto de profesionales y colaboradores que trabajan para GCO hace que esta marca sea más que recomendable para los artistas del Siglo XXI que deseen entrar en el futuro inmediato del arte.

GCO actualmente comercializa el arte de sus artistas representados con formato del siglo XXI. Para ello pone a disposición de los amantes del arte, un formato novedoso llamado Hologramas y realidad aumentada gracias a la inteligencia artificial, tan en boga hoy día.

GCO SPAIN pone las herramientas necesarias en cuanto a conocimiento artístico y de marketing para los artistas que representa así como un asesoramiento profesional para los coleccionistas de arte e inversores que deseen adquirir obras de arte con garantía 100% profesional.

En su web se podrá encontrar mayor información sobre estos temas y los artistas que representan actualmente.