¿Qué es mejor tapar una herida o dejarla al aire?

La sabiduría popular afirma que la mejor manera de curar una herida es dejarla al aire, para que se oxigene, pero no siempre es así. En este artículo se aclara cuándo y por qué se debe cubrir una herida.

Como regla general, para curar una herida abierta, antes de decidir si cubrirla o no, es necesario cortar la hemorragia, si la hubiera. Lo único que hay que hacer, en este sentido, es ejercer presión sobre la zona de la lesión. Posteriormente, lo más habitual será desinfectarla y protegerla con Tiritas o cualquier otro vendaje estéril.

Cuándo conviene dejar la herida al aire libre y cuándo no

Lo más recomendable, si la laceración ya está cicatrizando, es optar por dejarla al aire libre, sin embargo, si supura líquido o pus, es muy probable que se haya infectado, siendo mejor taparla para evitar que la infección se propague a otras zonas del cuerpo. Por este motivo, la afirmación de que es mejor curar heridas abiertas al aire libre es un mito sin fundamento, pues depende de diversos factores.

Consejos de actuación cuando hay que curar una herida

Hacerse un corte, una magulladura, una rozadura… es algo muy frecuente, están a la orden del día sobre todo cuando hay niños en casa. No obstante, no siempre se sabe cómo actuar ni cómo curar una herida abierta. Dependerá de las condiciones y el aspecto de esta contusión.

Según la Cruz Roja Española, no se debe utilizar ni algodón ni alcohol. Tampoco se han de aplicar polvos, ungüentos o pomadas que contengan antibióticos, ni emplear remedios caseros. En caso de que haya un objeto grande clavado, no se debe sacar, pues puede estar haciendo de tapón e impidiendo que sangre, por lo que habrá que acudir a un centro médico.

Qué es lo que nunca se debe hacer

El enfermero Andrés Roldán, de la Asociación Española de Enfermería Vascular y de Heridas (AEEV), miembro del grupo de trabajo sobre el tratamiento de heridas y úlceras, ofrece las siguientes indicaciones de lo que nunca se ha de hacer a la hora de curar una herida.

No soplar Soplar, aunque se haya hecho durante toda la vida, está totalmente desaconsejado, pues la boca está llena de bacterias que pueden contaminar la herida.

No dejar al aire libre Este especialista se muestra tajante y afirma que no se deben dejar al aire. Se deben de tapar al menos uno o dos días, aunque sean pequeñas. En este sentido indica el experto, que la investigación ha demostrado que taparlas ayuda a cicatrizar y además la protege contra las infecciones.

No hay que quitarse las postillas La postilla o costra nunca se ha de quitar. Se trata de un depósito de sangre y productos de degradación de los tejidos. Cuando se retira hace que la herida se seque y se retrasa la cicatrización. La postilla, en cambio, hace que se generen células nuevas, facilitando la cura de la herida.

No emplear agua oxigenada ni alcohol Aunque es habitual usar agua oxigenada o incluso alcohol, también está desaconsejado, tan solo irrita la piel, produce dolor y dificulta la curación de la herida. Se debe descartar el uso de ambos, en cualquier caso, sobre todo si es simple y doméstica, ya que son desinfectantes de superficies inanimadas. El alcohol, por su parte, no está indicado en las heridas, sino tan sólo para desinfectar la piel antes de poner una inyección, pero no para limpiar las heridas porque causa dolor y sequedad.

No usar povidona yodada o clorhexidina a la vez Hay opiniones enfrentadas acerca de si es mejor utilizar povidona yodada o clorhexidina, o cuándo se debe hacer uso de cada una de ellas. En cualquier caso, lo que sí está bastante claro es que no se deben usar ambos productos a la vez, ya que generan efectos adversos. Asimismo, el experto señala que es muy importante que no se encuentren caducados y que se puede utilizar en heridas abiertas indistintamente, pero nunca juntos.

Según Roldán, la clorhexidina no es demasiado efectiva en heridas donde pueda haber hongos y virus. Sin embargo, la povidona yodada, aunque duele al ser aplicada y es más irritativa, es mucho más efectiva y no hay germen que se le resista. No obstante, hay que tener en cuenta que está desaconsejada su aplicación en algunos casos, como en niños menores de dos años, mujeres embarazadas, madres que dan el pecho y quienes tengan problemas de tiroides.



Con todos estos datos acerca de cómo curar una herida, seguro que la próxima vez los lectores sabrán exactamente cómo actuar ante ellas.