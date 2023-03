El seminario online para opositores donde enseñan métodos de estudio de alto rendimiento en directo

Con el fin de ayudar a quienes se preparan para las oposiciones, Escuela de la Memoria, una academia online formada por docentes, psicólogos y atletas mentales expertos en técnicas de estudio, ha creado un seminario online y gratuito, donde enseñan distintas técnicas de estudio y memorización del alto rendimiento.

Es revolucionario porque ya han pasado por allí 10.000 opositores, y aquellos que asisten dicen haber marcado un antes y un después en su manera de enfocar los estudios.

La próxima edición tiene lugar el próximo jueves, y están abiertas las inscripciones.

Opositar con éxito no implica sufrir y sacrificar 12 horas al día, sino encontrar el equilibrio Erróneamente, se tiende a pensar que la única forma de opositar con éxito es sufriendo, y que el único modo de estudiar consiste en leer-repetir-leer.

Sin embargo, este equipo de expertos en técnicas de estudio tiene claro que la memoria funciona de un modo diferente, y que para sacar el máximo rendimiento de la misma no hay que estudiar más horas, sino mejor.

Organización, técnicas de estudio avanzadas, desarrollo del potencial del cerebro, creación de anclajes mentales para memorizar palabras clave, fórmulas para repasar correctamente y mucho más; todo se enseña en el seminario que la escuela de alto rendimiento ha preparado para que sus alumnos aprendan métodos para estudiar mejor.

El seminario está dirigido a personas de cualquier edad, incluso para quienes han dejado de estudiar durante mucho tiempo. El director de la escuela de alto rendimiento destaca que "las principales técnicas de estudio avanzadas pueden ser dominadas en unas 6 u 8 semanas, dedicando unos 30 minutos al día", con resultados notables desde el primer día, a partir del seminario gratuito del jueves.

Para inscribirse y acudir sin ningún tipo de compromiso, solo hay que ir a una página de registro, dejar el email y reservar una plaza antes del próximo jueves. Organizan dos sesiones, por la mañana y por la tarde (a las 10 y a las 19) para que "nadie tenga excusa para no venir, si le interesa estudiar mejor".

Se puede reservar una plaza e informarse acerca del seminario con un solo clic en el enlace.

Innovación y experiencia para educar Como escuela de alto rendimiento, esta plataforma 100 % virtual se especializa en enseñar a mejorar el rendimiento en el estudio. Tal objetivo se alcanza mediante la adquisición de habilidades de memorización, técnicas de estudio y control de los nervios el día del examen. El director de la escuela, José María Bea, es un memorizador de élite, subcampeón de España en memoria de fondo y el séptimo memorizador más rápido del mundo; así mismo, mantiene el récord en España en memorización de decimales del número Pi.

La Escuela de la Memoria no ofrece temáticas específicas por carrera, sino que entrena la mente para adquirir conocimientos en áreas diversas. El evento online del próximo jueves será un curso de técnicas de memorización para que los usuarios opositores conozcan el método de estudio y las múltiples ventajas que les ayudarán a obtener su plaza. "Nuestra metodología ha sido probada con más de 10.000 opositores. Permitirá ahorrar muchísimo tiempo de estudio", afirma Bea, quien invita a dejar de improvisar o memorizar por repetición, para evitar que el proceso de aprendizaje se convierta en una tortura.

Las plazas, dice, "son limitadas", y el objetivo de este evento es lanzar al mundo el mensaje de que "cualquier persona normal", puede lograr "cosas extraordinarias" con su cerebro, si sabe como utilizarlo. Por ello, "invita a inscribirse a todo opositor que esté pasando por un mal momento y crea que el estudio no es lo suyo, porque descubrirá que su cerebro da para mucho más de lo que cree".

Los interesados pueden apuntarse al seminario antes de que se agoten las plazas.