El sistema de votaciones en tiempo real de Custom Vote

Custom Vote es un sistema de votación electrónico y online para congresos, catas de vino y encuestas de satisfacción, entre otros, con diferentes tecnologías que se pueden emplear de acuerdo con las necesidades del suceso.

Entre sus servicios más destacados está la votación en línea en eventos, donde se hace entrega de un mando a todos los asistentes autorizados, quienes emiten un voto que se configura en una presentación de Power Point con los resultados, gráficas y porcentajes.

Además, la votación en diferido se caracteriza por estar dispuesta durante un tiempo limitado, es decir, el censo tiene varios días para ejercer su voto. Este sistema es muy parecido al voto por correo, que se desarrolla antes de juntas o asambleas.

Finalmente, las votaciones en tiempo real que se llevan a cabo por internet, han tenido una importante acogida por su inmediatez y facilidades de ejecutarla en plataformas streaming como Zoom, Google Meet, Skype, Teams, etc. En este contexto, en la medida en que se expone la información, se va realizando la votación punto por punto, mostrando resultados inmediatos y transparentes.

¿Cómo se efectúa el sistema de votación online en tiempo real de Custom Vote? Estas elecciones en tiempo real permiten que la dinámica se desarrolle desde cualquier terminal con conexión a internet, sin necesidad de instalar programas. Para el acceso a las votaciones, los usuarios lo pueden hacer por medio de un código QR, dirección web, correo electrónico, mensaje de texto, entre otros.

Se pone en marcha de manera sencilla mediante la configuración de un formulario de votación con las preguntas específicas. Posteriormente, se importa el censo en Excel y se envían las acreditaciones por correo o SMS. Es importante destacar que la plataforma también permite la carga individual del censo durante la duración la reunión. Asimismo, contempla la aplicación de votos delegados y el porcentaje de intervención del votante.

En términos de seguridad, la plataforma está certificada y auditada para el cumplimiento de los estándares exigidos. Del mismo modo, la confiabilidad del sistema se evidencia con la expedición de certificados por cada votación, que llegan directamente como mensaje de texto.

Ventajas y aplicaciones de este programa Custom Vote puede usarse en exposiciones, sondeos de opinión, congresos, seminarios, productos road show, cursos, asambleas, elecciones, concursos, etc.

Con este formato interactivo, se logran beneficios importantes en cualquier evento, como el ahorro de tiempo y dinero de las empresas que están en estudio de feedback.

También destaca la opción de votación secreta, dependiendo de los estatutos de la sociedad u organización. Igualmente, hay detalles que se pueden configurar, como que únicamente las personas registradas emitan votación o que los formularios se puedan programar para obtener datos básicos de los participantes, como su nombre, e-mail, edad, etc.

De igual manera, si el cliente así lo determina, la votación puede ser gestionada completamente por personal de Custom Vote, desde el lugar del evento o a través de streaming.

En definitiva, los usuarios pueden pedir presupuesto del servicio, diligenciando un formulario en el portal con información general de la votación y la compañía lo enviará vía e-mail en menos de 30 minutos.