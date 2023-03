Las campañas de Google Ads generan estrés

La gestión de campañas en Google Ads es una tarea complicada que genera un día a día estresante para la mayoría de SEM managers. Esto se debe al gran volumen de datos que han de analizar, las decisiones que han de tomar basándose en dichos datos y las novedades que se van sucediendo, como los cambios de la plataforma de Google Ads. A todo esto se le suman una gran cantidad de tareas paralelas, como el reporting.

En consecuencia, los SEM managers suelen sentir una sensación de descontrol e impotencia para tener todas las cuentas actualizadas y completar sus tareas. Lo que lleva en ocasiones a no tener tiempo para reflexionar tareas estratégicas de gran valor añadido o formas de mejorar sus procesos con nuevas herramientas y tecnologías para hacer su trabajo, como ChatGPT o Dolnai AdCreator.

Un ejemplo claro de esta problemática es la poca dedicación que se les da a los anuncios, los cuales no se completan de una forma estratégica para la marca y no suelen ser optimizados con el paso del tiempo. Siendo este abandono un despropósito, ya que es el anuncio lo que finalmente marcará la diferencia. Un buen texto animará al cliente a hacer clic en el anuncio y llegar potencialmente a la conversión. Y, por inverosímil que parezca, esta es la realidad en la mayoría de cuentas.

Ante esta problemática, muchas empresas y agencias dudan si para resolver el problema necesitan ampliar su plantilla (aumentando los costes fijos y reduciendo los beneficios) o recurrir a alguna herramienta que les ayude en la gestión. La contratación de más personas para dar apoyo al equipo actual tiene sentido en aquellos casos en los que las necesidades sean más estratégicas; sin embargo, para los casos que comentados previamente, se hace necesaria la contratación de herramientas que ayuden al equipo actual a llegar más lejos.

Con la llegada de las herramientas basadas en inteligencia artificial, muchas de estas necesidades son cubiertas, permitiendo incluso llegar más lejos de lo que podría hacer la mano humana. En parte, debido a la gran cantidad de datos que permiten analizar.

Con todo esto, se está produciendo un cambio de paradigma al que no hay que temer, sino aprender a sacarle la mayor rentabilidad posible. Por eso, no se debe tener miedo a usar herramientas para multiplicar el rendimiento en Google Ads. Ya ocurrió en el pasado con la imprenta, las calculadoras, ordenadores, Excel, Google Search... y ahora, ¿quién no ha oído hablar aún de ChatGPT?